Werlte. Die Albert-Trautmann-Schule in Werlte ist vom Land Niedersachsen zum dritten Mal mit dem Zertifikat „Sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Um dies zu feiern, wurde zu einer kleinen Feierstunde ins Forum des Schulzentrums eingeladen.

„Die heutige Verlängerung der Auszeichnung macht uns stolz und erfüllt uns natürlich mit Freude“, sagte Schulleiter Klaus Ruhe. " Als ich 1980 an der Schule angefangen bin, hatten wir noch gar keine Trikots“, erinnerte er sich. Seitdem sei jedoch viel passiert.

Juliane Futtermann, Leiterin der Fachschaft Sport, lobte die „wahnsinnig guten Bedingungen“. In direkter Nähe zur Schule gebe es „zwei sehr gut ausgestattete Multifunktionshallen“, ein Schwimmbad, eine Leichtathletikanlage sowie einen neuen "PlayParc".









Auch Bernd Büter, Vorsitzender des Schulausschusses der Samtgemeinde, gratulierte der Schule zu ihrem Erfolg und sprach das vielfältige Sportangebot in Werlte an. Dazu zählte er die Schwimmhalle, den Sportverein Sparta Werlte, das Fitnessstudio, die Kletterhalle oder auch dem Bogensportclub. Um die sportlichen Möglichkeiten vor Ort nutzen zu können, seien das Fach „Erlebnispädagogik“ und die alle drei Jahre stattfindenden „PowerDays“ ins Leben gerufen worden. Auf diese Weise lernten die Schüler Sportarten kennen, "die es so wohl an keiner anderen Schule gibt", erklärte Futtermann.

Eva-Maria Reinert vom Fachbereich Schulsport der Landesschulbehörde übergab den Sportlehrern das neue Schild für den Eingangsbereich der Schule sowie eine Urkunde. Sie betonte, wie wichtig es sei, „lebenslanges Sporttreiben als großes Ziel anzusehen“. Zustimmend schloss auch Futtermann damit ab, dass „Sport eine Leidenschaft fürs Leben“ sei und danach an der Albert-Trautmann-Schule unterrichtet werde.