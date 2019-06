Werlte. Bei der Leserumfrage „Best Brands 2019“ ist das Fahrzeugwerk Krone mit seinen Produkten in gleich drei Kategorien auf dem Siegerpodest gelandet. Das teilte das Unternehmen mit.

In der Kategorie „Plane/Curtainsider“ eroberte Krone den ersten Platz. Im Vorjahr lag das Werlter Fahrzeugwerk hier noch auf Rang zwei. In der Kategorie Koffer-/Kühlaufbau belegte Krone erneut den zweiten Platz. Ein Steigerung gab es in der Kategorie Trailerachsen. Hier kletterte das emsländische Unternehmen nach Platz drei in 2018 nun auf den zweiten Platz.





Stellvertretend für das Krone-Team nahm Geschäftsführer Frank Albers die Preise auf der Verleihungsfeiert in Stuttgart entgegen. „Die hervorragenden Platzierungen in gleich drei Kategorien deuten wir als Beleg für unser Engagement in Sachen Produktqualität und Innovation“, wird Albers in der Pressemitteilung zitiert.

8400 Leser nahmen an Umfrage teil

Für die Leserumfrage „Best Brands 2019“ hatte der Verlag EuroTransportMedia (ETM) als Herausgeber der Fachzeitschriften „trans aktuell“, „lastauto omnibus“, „Fernfahrer“ und des Internetportals eurotransport.de seine Leser nach den besten Nutzfahrzeug-Marken befragt. Rund 8400 Leser beteiligten nach Angaben von Krone in diesem Jahr an der Umfrage.