Werlte. Die Grundschule Werlte hat auch in diesem Jahr mit insgesamt 170 teilnehmenden Schülern das Sponsorenschwimmen erfolgreich durchgeführt. Einen Teilbetrag der Einnahmen hat die Schule an das Soziale Kaufhaus und die Tafel gespendet.

Rektorin Mechthild Wigbers dankte den Sportlehrkräften als Organisatoren des Sponsorenschwimmens und den vielen Eltern, die in der Durchführung im Hallenbad im Einsatz waren, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Ebenso lobte Wigbers den stets guten Elterneinsatz an der Grundschule Werlte. Sie dankte besonders dem Förderverein, der für ein ausgiebiges Obst- und Gemüsebuffet im Foyer der Schwimmhalle gesorgt hatte. So konnten die fleißigen Schwimmerinnen und Schwimmer sich im Anschluss stärken.

Die teilnehmenden Schüler suchten sich im Vorfeld zahlreiche Sponsoren, mit denen ein fester Geldbetrag oder ein Betrag pro Bahn vereinbart wurde. Am Ende kam eine Summe von 4005,50 Euro zusammen.

Wigbers und die verantwortlichen Sportlehrkräfte Heinz Fennen und Ulrich Borchers waren begeistert von den Gesamtleistungen der Schüler und dem hohen Spendenbetrag der Eltern, Verwandten und Freunde. Dieses Ergebnis ist der bisher höchste Betrag, den die Schule beim Sponsorenschwimmen erzielen konnte.

Vom überwiegenden Teil der Sponsoreneinnahmen sollen Materialien für den Sport- und Schwimmunterricht angeschafft werden. Doch auch in diesem Jahr hat sich die Grundschule Werlte wieder dazu entschieden, einen Gesamtbetrag von 500 Euro an die Tafel und das Soziale Kaufhaus zu spenden. Einen Scheck über die genannte Summe nahmen Annemarie Pennemann vom Sozialen Kaufhaus und Werner Gerdes vom „Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e.V.“ von Wigbers entgegen.