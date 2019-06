Werlte. Die Schüler der Albert-Trautmann-Schule in Werlte haben die polnische Partnerschule in Lidzbark Warminski besucht - und den Weg für weitere Besuche geebnet.

Wie es in einer Mitteilung der Schule heißt, habe man die rasante Entwicklung der gesamten Infrastruktur Polens deutlich wahrnehmen können. Besonders in den ländlichen Gebieten veränderten sich die Straßen und Gebäude deutlich. Immer öfter entdecke man auch in den entlegenen Gebieten die Schriftzüge bekannter Filialketten. Auch am Zielort, der 15.000 Einwohner großen und 1200 Kilometer entfernten Kreisstadt Lidzbark Warminski (früher: Heilsberg), erlebe man den Aufschwung sichtbar.

Einer der ersten spannenden Augenblicke derartiger Schulpartnerschaften spielte sich unmittelbar nach Ankunft des Busses in Lidzbark ab: Sowohl die gastgebenden Schüler und Eltern, als auch die übermüdeten Werlter Mädchen und Jungen treffen zum ersten Mal auf einander. Obwohl über viele Wochen zuvor ein reger elektronischer Kontakt bestand, ist die erste reale Begegnung dann doch etwas ganz Besonderes, teilt die Schule mit.

Schon am ersten Morgen begann das umfangreiche Besuchsprogramm. Es gab Workshops, die über Kultur und Natur der Region informierten. Nach der Theorie gab es einen Spaziergang durch Lidzbark, welcher Kultur und Geschichte der Stadt in den Vordergrund stellte. Nach dem Mittagessen in der Schulmensa mit traditionellem Bigos gab es einen sportlichen Vergleich beim Bowling.

Die Besuche von Gdynia, Danzig und Olsztyn waren gespickt mit kulturellen, sportlichen und altersgemäß unterhaltsamen Programmpunkten. Die polnischen Gastgeber legen immer wieder großen Wert auf das intensive Zusammensein der Schüler, auf die Kommunikation untereinander, auf das Kennenlernen des Alltags und der Umwelt der polnischen Schüler.

Ein weiteres spannendes Erlebnis gab es beim Besuch des Bürgermeisters, zumindest für die Erwachsenen. Nach der kurzen Begrüßung durch den Bürgermeister und dem Austausch von Geschenken, bedankte sich die Delegation der Albert-Trautmann-Schule für die Gastfreundschaft und machte aber auch deutlich, welch hohen Stellenwert die Weiterführung der Partnerschaft zwischen beiden Schulen, aber auch beiden Städten habe.

Am letzten Tag erfuhren die Werlter Schüler, wie Unterricht in einer polnischen Schule abläuft. Allein die Räumlichkeiten, die Ausstattung und auch die Unterrichtsmethodik unterscheiden sich doch deutlich vom dem, was die Hümmlinger Schüler aus ihrem Schulalltag kennen.



Anzeige Anzeige

Die tiefsten und wichtigsten Erfahrungen jedoch machten die deutschen Schüler in ihren Gastfamilien. Die Organisatoren des Schüleraustausches, auf deutscher und auf polnischer Seite, waren sich einig, dass es in erster Linie darum geht, fremde Menschen, das Nachbarland und die Partnerschule kennen zu lernen und durch den Aufenthalt in Familie und Schule am Leben der anderen teilzunehmen.

In einer kleinen Feierstunde in der Schule bekräftigten beide Seiten noch einmal den Willen zur Fortsetzung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Schulen. Irmgard Neubert, die Leiterin der Werlter Delegation, überreichte den polnischen Freunden ein ganz besonderes Geschenk, eine von Werlter Schülern erstellte Grafik mit den Handabdrücken der teilnehmenden Schüler. Sie lud die polnische Schule zum Gegenbesuch im nächsten Jahr nach Werlte ein.