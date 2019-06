Werlte. Der Wasserverband Hümmling ruft die Verbraucher im Verbandsgebiet zwischen Lathen, Werlte und Papenburg zu einem verantwortungsvollen Verbrauch auf. Die Abgabe von Wasser ist wegen der Hitze in den vergangenen Tagen wieder stark angestiegen.

Die Abnahme von Wasser im Verbandsgebiet hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, berichtet Thomas Rakers, Geschäftsführer des Wasserverband Hümmling mit Sitz in Werlte, auf Anfrage. In den Sommermonaten steigt die Abnahme sprunghaft. "Während im Jahresmittel täglich rund 33.000 Kubikmeter (m³) an die Kundschaft ins Netz abgegeben wird, sind es in jedem Jahr im Sommer höhere Abgaben pro Tag. In Normaljahren etwa plus 20 bis 30 Prozent, also 40.000 bis 43.000 m³ pro Tag", berichtet Rakers. In trockenen, lange andauernden, warmen Jahren können es auch 30 bis 40 Prozent mehr als der Durchschnittswert der vergangenen Jahre, also 43.000 bis 46.000 m³, sein. Im Extremsommer 2018 seien es an den absoluten Spitzentagen sogar bis zu 55 Prozent über dem Tagesmittelwert, nämlich 51.000 m³ pro Tag gewesen.

Wasserverband fürchtet Zuspitzung der Lage

"In 2019 liegen die Tages-Spitzenwerte bis etwa Ende Mai bei bis zu 43.000 m³, was noch relativ normal ist", erklärt der Geschäftsführer. Je länger es aber warm und trocken bleibt, desto intensiver wird der Bedarf zunehmen. "Aktuell hatten wir im Juni bereits Tageswerte von bis zu 47.000 m³ zu verzeichnen", sagt Rakers, der mit ein wenig Sorgen auf die Wetterprognosen der nächsten Tage blickt, die nach einer kurzen kühleren Phase ab dem Wochenende wieder hohe Temperaturen vorhersagen. "Wenn jetzt ohne Regen weitere sehr warme Tage anstehen, dann wird die Situation sich auch bei uns weiter zuspitzen." Im Verbandsgebiet gibt es rund 46.000 installierte Wasserzähler.

Der Wasserverband Hümmling schließt sich dem Appell des Landkreises Osnabrück an, bewusst mit dem Wasser umzugehen. Im Nachbarkreis hatte die Kreisbehörde die Bewohner aufgefordert, auf die Bewässerung von Gärten oder das Auffüllen privater Pools zu verzichten. "Mit Blick auf die sichere Wasserversorgung der Allgemeinheit sollte aktuell auf persönlichen Luxus beim Wasserverbrauch verzichtet werden", heißt es in einer Mitteilung.



Blumen nur mit Gießkanne bewässern

Von „Alarm schlagen“ sei man im nördlichen Emsland aber noch weit entfernt, betont Rakers, der aber auch sagt: "Nutzungsarten wie zum Beispiel Wasserspiele, Rasen sprengen, Pools füllen und Blumen bewässern sollten verhalten angegangen werden." Im Vordergrund sollte stehen, dass ausreichend Wasser für Menschen und Tiere zur Verfügung stehe. Rakers appelliert beispielsweise, private Pools nicht über Standrohre zu befüllen (über diese verfügen zum Beispiel Feuerwehren oder Bauhöfe der Kommunen), sondern sollten aus dem Hausanschluss befüllt werden. Zum Blumen gießen sollte die herkömmliche Gießkanne verwendet werden und möglichst nicht großzügig der Schlauch zum Einsatz kommen. "Und da – wo immer es möglich ist – sollten entsprechende andere Quellen, wie zum Beispiel Regentonnen, Hausbrunnen oder Teiche genutzt werden", erklärt der Geschäftsführer.





Grundwasserspiegel noch immer sehr niedrig

Noch immer sei beim Grundwasser und der Wasserförderung der Rekordsommer 2018 zu spüren. "Der Grundwasserspiegel weist in Folge der unterdurchschnittlichen Niederschläge der vergangenen Jahre einen sehr niedrigen Stand aufweist", berichtet Rakers. Niederschläge fehlen nicht nur im Sommer-, sondern insbesondere im Winterhalbjahr, "durch die sich der Grundwasserstand maßgeblich einstellt", erklärt der Wasserexperte. Das Trinkwasser werde aus einer Tiefe von 40 bis 80 Metern unter Gelände gewonnen, hier sei noch ausreichend Grundwasser verfügbar. Noch größer als weniger Niederschlag ist Rakers zufolge der gestiegene Bedarf. "Entscheidender ist hier, dass mit zunehmender Dauer von Trockenheit und Hitze der Bedarf steigt und steigt und dann die Kapazitätsgrenzen der technischen Systeme erreicht werden. Im Moment wird die Situation daher mit erhöhter Aufmerksamkeit betrachtet, bewegt sich aber noch im Normalbereich eines eher warmen Jahres", sagt der Chef des Wasserverbandes.

Rakers appelliert: "In Anbetracht der aktuellen und bevorstehenden warmen trockenen Tage sollte sich jeder Abnehmer des Verbandes den Wert des Wassers noch einmal bewusst machen und dementsprechend sorgsam und sparsam mit dieser Ressource umzugehen. Hier ist die Solidarität aller gefragt."

Der Wasserverband Hümmling Der Wasserverband Hümmling Der Wasserverband Hümmling versorgt mit seinen Anlagen im nördlichen Emsland mehr als 42.000 Hausanschlüsse und einem etwa 1800 Kilometer langen Leitungsnetz etwa 125.000 Menschen, landwirtschaftliche Betriebe, zahlreiche Gewerbe- und Handwerkstreibende sowie die Industrie. Dafür unterhält der Verband außer den beiden Wasserwerken in Werlte und Surwold weitere Druckstationen in Papenburg, Heede, Sustrum-Moor, Esterwegen, Börger und Werpeloh. Größe des Verbandsgebiets: 1200 Quadratkilometer Versorgte Städte/Gemeinden: 35 Versorgte Einwohner: ca. 125.000 Länge des Leitungsnetzes: ca. 1800 Kilometer Anzahl der Hausanschlüsse: ca. 42.000 Höhenunterschiede im Verbandsgebiet: ca. 70 Meter Wasserspeichervolumen: ca. 50.000 Kubikmeter Tägliche Wasserabgabe im Durchschnitt: ca. 30.000 Kubikmeter Aufgaben: Wasserversorgung, Abwasserabrechnung