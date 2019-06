Werlte. Die Polizei hat in Werlte drei Männer dabei ertappt, die Altkleider stehlen wollten. Die Täter hatte laut Mitteilung der Beamten dazu einen Container aufgebrochen.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 18 Uhr an der Molkereistraße. Einer Zivilstreife waren Männer aufgefallen, die sich dort an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten. Sie hatten den Behälter aufgebrochen und waren gerade damit beschäftigt, die darin befindlichen Kleidungsstücke zu stehlen.

Als sie die Polizei erkannten, ergriffen sie auf Fahrrädern die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Einer der Täter wurde eingeholt und festgenommen. Die anderen beiden konnten entkommen. Nach Feststellung seiner Personalien konnte auch der 30-jährige Festgenommene wieder gehen.

Hinweise zu den flüchtigen Männern nimmt die Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 entgegen.