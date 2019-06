Meppen/Werlte. Die Gewitter im Nordwesten Niedersachsens am Mittwoch haben bei der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim für einige wenige Einsätze gesorgt. Betroffen war unter anderem die Stadt Werlte.

Die Polizeidienststellen im Emsland und der Grafschaft Bentheim haben einige wenige unwetterbedingte Einsätze verzeichnet, teilten die Beamten am Donnerstag mit. In Werlte war ein Teilstück der Harrenstättter Straße überflutet. In Neuenhaus und Ringe in der Grafschaft mussten die Beamten zu umgestürzten Bäumen und auf der Straße liegenden Ästen ausrücken.

Verletzt wurde niemand. Nennenswerte Sachschäden seien nicht entstanden, teilte die Polizei mit.

In der Stadt Werlte hatte bereits am Pfingstmontag, 10. Juni 2019, ein Unwetter für überschwemmte Straßen gesorgt. Auch dabei war die Harrenstätter Straße betroffen, aber auch die Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 62, die Loruper Straße, der Oldenkamp und der Osterend. Die Kommune auf dem Hümmling hat zwar an verschiedenen Stellen das Kanalnetz verbessert und Regenrückhaltebecken gebaut, weitere Maßnahmen aber stehen noch an.