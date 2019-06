Schulsozialarbeit an Werlter Grundschulen wird fortgeführt CC-Editor öffnen

Die Schulsozialarbeit an den Grundschulen in der Samtgemeinde Werlte wird fortgesetzt. Foto: Archiv/Fredrik von Erichsen

Werlte. Die Schulsozialarbeit wird an den Grundschulen in der Samtgemeinde Werlte bis zum Schuljahr 2021/22 fortgeführt. An den Kosten beteiligt sich auch der Landkreis Emsland.