Werlte. Die Ursache für das Großfeuer am 26. Mai 2019 auf dem Gelände des Entsorgungsfachbetriebes Augustin in Werlte bleibt wohl ungeklärt. Die Geschäftsführung hatte kurz nach dem Ereignis Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Bei dem Feuer, das an dem Abend gegen 23.15 Uhr bemerkt worden war, verbrannten auf dem Betriebsgelände an der Straße Am Zirkel mehrere Hundert Tonnen Abfall, und zwar überwiegend Restmüll. Unter dem Abfall befand sich auch Kunststoff, deshalb führte die Feuerwehr Schadstoffmessungen durch. Grenzwerte wurden allerdings nicht überschritten. Nach etwa dreieinhalb Stunden hatte die Feuerwehr, die mit rund 80 Kräften vor Ort war, den Brand unter Kontrolle. Auch zehn Mitarbeiter von Augustin Entsorgung unterstützten in der Nacht die Feuerwehr bei ihrem Einsatz.

Der Leiter des Gewerbeaufsichtsamtes in Emden Emden, Clemens Kampshoff, ging am Tag nach dem Ereignis von Selbstentzündung aus, die Firma Augustin teilte mit, dass Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Nun heißt es von Beate Friedmann , Geschäftsführerin des Unternehmens mit Sitz in Meppen: "Uns wurde mitgeteilt, die Brandursache konnte nicht explizit festgestellt werden.“