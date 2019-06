Werlte. An der Grundschule in Werlte hat ein Zirkusprojekt mit abschließendem Zirkusfest stattgefunden. Dazu wurden die Grundschule, der Schulhof und der Platz hinter dem Rathaus in eine große Zirkuswelt verwandelt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Schule hervor.

In Zusammenarbeit mit dem Projekt-Circus Casselly aus Bielefeld trainierten die 460 Schüler Zirkuskünste wie Jonglage, Fakir-Magic-Show, Clownerie, Drahtseil-Artistik, Trampolinshow, Boden-Akrobatik, Luft-Tuch-Akrobatik und Trapez ein. Zum Abschluss gab es mehrere Galavorstellungen der Kinder. Darin waren auch die Blockflöten-Kinder der Fortsetzungsgruppe der Grundschule Werlte, die Kinder der Zumba-Gruppe aus Werlte sowie eine Tanzgruppe aus Dörpen eingebunden.

Die 21 Klassenverbände wurden in der Projektwoche aufgelöst und jahrgangsübergreifende Projektgruppen gebildet. In diesen Gruppen wurden nach Zirkussparten täglich geübt. Nach den Trainingseinheiten im Zirkuszelt oder in der Schule bearbeiteten die Kinder den Zirkus-Wochenplan in den Projektklassen. Die Trainingseinheiten wurden von zehn Trainern begleitet.

Nach der Vorbereitung fand die Projektwoche in vier Galavorstellungen und der Schulvorstellung ihren Höhepunkt. In den insgesamt fünf vier Vorstellungen präsentierten die Kinder ihre Kunststücke vor Publikum. Die Vorstellungen besuchten nach Angaben der Schule stets 500 bis 600 Gäste. Die zahlreichen Zuschauer hätten sich begeistert gezeigt vom Können der Kinder.

Rektorin Mechthild Wigbers: „Es war beeindruckend zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Selbstbewusstsein am Ende des Projektes vor großem Publikum in der Manege standen." Keinem Zuschauer seien die leuchtenden Augen der Schüler während der Aufführungen verborgen geblieben. "Die Aufgabe der Schule besteht auch darin, die Sozialkompetenz zu stärken. Das ist uns sicherlich gelungen“, so Wigbers.