Werlte. Eine Gruppe Zehntklässler des Gymnasiums Werlte hat ein Geschichtsprojekt initiiert und sich mit Holocaustopfern und deren Kindern beschäftigt. Für diese Arbeit sind sie mit einem Preis auf Bundesebene ausgezeichnet worden.

„Als Kind wurde ich nachts oft wach, weil mein Vater – selbst schweißgebadet – laut schrie“, erinnert sich Karl de Haas aus Sögel. Wenn er dann am darauffolgenden Morgen die Mutter nach dem Lärm der Nacht befragte, bemühte sie sich immer, das Geschehen herunterzuspielen. Manchmal verließ Arthur de Haas, Jahrgang 1903, auch nachts das Haus und kehrte dann erst Stunden später zurück. Erst Jahre später erfuhr der Sohn den Grund: Sein Vater hatte das Konzentrationslager der Nazis im lettischen Riga überlebt und litt regelmäßig unter Albträumen. Immer, wenn die Erinnerungen an das Grauen des KZ übermächtig wurden, verließ er nachts das Haus, um seine Familie nicht zu belasten.

Vater schloss sich beim Beten ein

Die Schüler des Gymnasiums Werlte hörten dem Zeitzeugen-Bericht von Karl de Haas gebannt zu. Heute weiß er, dass sein jüdischer Vater seine erste Frau und das gemeinsame Kind im Holocaust verloren hatte - und selbst schwer misshandelt und verletzt worden war. Der 1955 geborene Karl, Sohn aus zweiter Ehe, weiß auch, dass sein Vater, der Holocaust-Überlebende, darauf bestand, dass der kleine Karl getauft wurde, katholisch, wie es die zweite Ehefrau von Arthur de Haas war.

Der Vater habe selbst nie von seinen schrecklichen Erlebnissen im KZ gesprochen, er schloss sich beim Beten ein, so de Haas. Als Fünfjähriger lauschte er an der Tür, wenn sein Vater jüdische Gebete sprach und sang. Auch andere Kindheitserinnerungen haben sich dem Jungen tief eingeprägt. So wusste er schon als Kleinkind ganz genau, dass er beim Spielen auf dem Schoß des Vaters vorsichtig sein musste, um nicht dessen Schädeldecke zu berühren. Auch hierfür erfuhr Karl de Haas den Grund erst viel später: Gegen Kriegsende wurden der Vater von Riga aus in das KZ Buchenwald verlegt. Als die brutalen Wachposten keine Munition mehr hatten, schlugen sie mit Knüppeln auf die Gefangenen ein, wobei Arthur de Haas die Schädeldecke schwer verletzt wurde. Nach der Befreiung des KZ im April 1945 durch die Amerikaner musste Arthur de Haas eine Metallplatte eingesetzt werden, die unter der Kopfhaut gut fühlbar war. 1972 starb er - und wurde als erster Jude nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Jüdischen Friedhof in Sögel begraben:









Die Zehntklässler des Gymnasiums Werlte zeigten sich tief berührt von dem, was sie in den Gesprächen erfuhren. Ihnen war klar, dass sie die letzten Überlebenden oder deren Kinder interviewen dürfen. Das war auch für viele der acht Schüler ein wichtiger Grund für die Teilnahme an dem Geschichtsprojekt, das zusätzlich zum planmäßigen Unterricht stattfand. Gemeinsam mit den Geschichtslehrerinnen Birgit Schmitt und Elke Ahrens hatten sie die Interviews intensiv vorbereitet, unter anderem durch Besuche der Geschichtswerkstatt Sögel, wo die Gruppe auch fachkundige Unterstützung erhielt.

Die Werlter Gymnasiasten haben ihr Projekt im Rahmen des Margot-Friedländer-Preises 2019 bei der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa in Berlin eingereicht. Unter dem Titel „Nachgeforscht – Nachgefragt – Nachgehakt - Jüdisches Leben im Emsland – Spurensuche gegen das Vergessen“ hat die Projektgruppe jetzt einen von insgesamt drei bundesweit vergebenen Anerkennungspreisen gewonnen. Mittlerweile sind die Jugendlichen – nach Recherche, Zeitzeugeninterviews und auch Gesprächen in den Gemeinden – dabei, die dauerhafte Ausstellung ihrer Ergebnisse in Werlte vorzubereiten.

Nur ein Familienmitglied kehrt zurück

Dass die Erinnerung an das Leid der jüdischen Mitbürger nach dem Krieg nicht überall willkommen war, berichtete Margarethe Ahrens, Jahrgang 1925, aus Sögel. Sie selbst ist katholisch, ihre Familie war mit der jüdischen Familie Grünberg befreundet. Gemeinsam mit Helga Grünberg besuchte die sie manchmal die Synagoge, erinnerte sich Ahrens. Auch die Grünbergs wurden 1941 mit etwa 60 weiteren Gemeindemitgliedern nach Riga deportiert, nur Louis, der Bruder von Helga, überlebte den Holocaust. Er kam 1945 aus den Lagern zurück nach Sögel, wo er bis zu seinem Tod 2004 lebte.

Als Louis Grünberg eine Rede zum 50. Jahrestag der Pogromnacht am 9. November gehalten hatte, musste er sich am Telefon als „Nestbeschmutzer“ beschimpfen lassen, erinnerte sich Heiner Wellenbrock, Mitarbeiter der Sögeler Geschichtswerkstatt und früherer Bürgermeister der Gemeinde. Zurückblickend meint Margarethe Ahrens: „Das muss auch die Scham gewesen sein, dass man geschwiegen hat und nichts unternommen hat, um die Sögeler Juden zu retten.“





Ahrens Vater, der Sögeler Kohlenhändler Bernhard Knipper, hatte am 10. November 1938 die Thora aus der brennenden Synagoge in Sögel gerettet und in seinem Haus versteckt. Trotz mehrfacher Besuche durch die Nazis, die von seiner Freundschaft mit den Grünbergs wussten, blieb die Thora unentdeckt. Heute steht sie als wichtiges Zeitzeugnis mit weiteren Thorarollen in der Synagoge in Osnabrück.

Mutter schneiderte Kleidung für jüdische Frau

Eine andere Zeitzeugin, Else Fox, zum Zeitpunkt der Deportationen ebenfalls ein Kind, berichtet, dass eine schwangere jüdische Frau 1941 vor der Deportation in das KZ Riga zu ihrer Mutter, einer Werlter Schneiderin, gekommen war. Die Frau hatte Bettzeug und Gardinen dabei und wollte daraus Kleider und einen Mantel geschneidert haben, möglichst weit, weil sie alles übereinander tragen musste. Sie durfte nur mitnehmen, was sie am Körper trug.

„Mutter hat Tag und Nacht genäht, um das zu schaffen. Die jüdische Frau sagte beim Abholen der Kleidung: ‚Wir kommen ja wieder’“, wie Fox im Gespräch mit den Schülern mehrmals wiederholte. Sie erinnerte sich auch, dass ihr Bruder den Nazi-Truppen morgens um 7 Uhr (zuvor hatte die Meppener SA in Lathen und in Sögel gewütet) helfen musste, rituelle Gegenstände aus dem Werlter Bethaus auf den Marktplatz zu tragen, wo alles verbrannt wurde. Das Bethaus wurde nur verschont, weil davor eine Tanksäule stand, was bei dem Brand des Bethauses hätte zur Explosion führen können.

Ein weiteres Gespräch führten die Schüler mit Lea Mor, der Tochter der Holocaust-Überlebenden Erna de Vries aus Lathen, die bis heute in zahlreichen Schulbesuchen über den Holocaust spricht und ihre schmerzlichen Erinnerungen als Mahnung gegen das Vergessen der jungen Generation weitergibt. Mor wurde 1948 geboren und arbeitet ehrenamtlich in der Osnabrücker Synagoge mit, die die Projektgruppe auch besucht hat. Mor erinnert sich: „Meine Eltern haben alles getan, um uns eine unbeschwerte Kindheit zu bereiten. Echte Freundschaften waren mit nichtjüdischen Deutschen für sie aber nicht mehr möglich.“