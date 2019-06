Am Mittwoch informiert die Samtgemeinde Werlte über die Zeiten der Schülerbeförderung mit dem Bus. Foto: Archiv/Ebener

Werlte. In einer vergangenen Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Werlte ist der Wunsch vorgetragen worden, die Fahrzeiten der Schüler in der Samtgemeinde vorzustellen. Dies hat die Samtgemeinde nun getan. In der Samtgemeinderatssitzung am Mittwoch wird vorgestellt, wie lange die Schüler am Tag im Bus sitzen müssen.