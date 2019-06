Lorup. Mit der grenzüberschreitenden Ausstellung von Holz- und Drechslerarbeiten aus Lorup und dem niederländischen Meppen ist in Krulls Hus in Lorup nun ein in beiden Ländern alteingessenes Handwerk vorgestellt worden.

Zusätzlich wurde in einer Fotoausstellung der Kinderfestzug, der in Lorup eine fast 100-jährige Tradition hat, dargestellt. Die Ausstellung wurde vom Heimatring Lorup gemeinsam mit der Stiftung Het Frensenhoes aus Meppen und dem Schützenverein Lorup ausgerichtet.



Zu den Ehrengästen, die der Vorsitzende des Heimatrings Hans Schwarte bei der Eröffnung der Ausstellung begrüßte, gehörten daher neben dem Geschäftsführer der Emsländischen Landschaft, Josef Grave, der Projektmanagerin „Grenzkultur“, Birgit Baumann, und Vertretern des Kreisheimatvereins auch Besucher aus den Niederlanden.

Einladung zum Gegenbesuch

Bert Wups, Vorsitzender der Stiftung „Het Fensenhoes“ lobte die Arbeit des Heimatrings und hob hervor, dass die Erinnerung an alte Brauchtümer und traditionelles Handwerk derzeit in Deutschland mehr Beachtung findet, als in den Niederlanden. Er stellte die Arbeit seiner Stiftung vor, die in einer alten Tischlerei und der Werkstatt eines Sägewerks in Meppen Arbeiten aus diesen Bereichen ausstellt und sprach den Anwesenden eine Einladung zum Gegenbesuch aus.

Mit dem Programm Grenzkultur fördert die Emsländische Landschaft gemeinsam mit der Provinz Drenthe das immaterielle Kulturerbe, also Sprache, Handwerk, Raum, Tradition und Brauchtum der Regionen Emsland, Grafschaft Bentheim und der Provinz Drenthe und möchte dieses mehr ins Bewusstsein rücken.

Tunscheren gemeinsam hergestellt

Etwa 30 Einzelprojekte wurden bislang unterstützt. Auch ein gemeinsames Herstellen von „Tunscheren“ gehörte zu den Aktionen, die der Heimatring durchgeführt hat. Josef Grave betonte in seinem Grußwort, dass die gemeinsame Arbeit und die Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden nicht nur im grenznahen Bereich - auch in Erinnerung an die Hollandgänger - eine lange Tradition besitzen. Diese guten Verbindungen seien es wert, fortgeführt zu werden.

In Lorup, so erinnerte sich Grave, seien stets besondere kulturelle Wege beschritten worden. Dies zeigte auch die Ausstellung des Loruper Schützenvereins, die Bilder aus fast 100 Jahren Kinderfestzug und auch einen aktuellen Motivwagen präsentierte. Der Vorsitzende der Loruper Schützen, Jürgen Olliges, sprach seinen Schützenbrüdern und den zahlreichen ehrenamtlich Aktiven, die sich Jahr für Jahr für den Umzug zum Schützenfest in Lorup engagieren, seinen Dank und seine Anerkennung aus.