Vrees. Zwei Monate nach der Grundsteinlegung ist beim neuen Kindergarten in Vrees am Freitag Richtfest gefeiert worden. Bürgermeister Heribert Kleene zeigte sich zufrieden mit dem schnellen Baufortschritt.

Man habe ja erst vor Kurzem zusammen den Grundstein eingemauert, sagte Kleene vor dem neuen St. Nikolaus-Kindergarten neben dem Heimathaus. Der Rohbau schreite sehr gut voran, letzte Klinkerarbeiten seien noch zu erledigen, so der Bürgermeister. Wenn auch die nachfolgenden Gewerke so schnell abgeschlossen würden wie Rohbau und Dachstuhl, dann stehe einer Eröffnung im August nichts mehr im Weg, sagte Kleene, bevor Christoph Norrenbrock, Juniorchef des gleichnamigen Zimmereibetriebs aus Vrees, den Richtspruch aufsagte.





Auf knapp 900 Quadratmetern Grundfläche entstehen drei Gruppen und ein Bewegungsraum in einem U-förmigen Gebäude. Hinter dem Kindergarten sollen, parallel zu den Bauarbeiten, zwei Spielplätze für Krippen- und Kindergartenkinder errichtet werden. Im Sommer wird dann in den beiden Kindergärten St. Josef und St. Nikolaus Platz für 90 Kinder sein. Über eine Verbindung zum Heimathaus wird laut Kleene der neue Kindergarten, wie alle öffentlichen Gebäude in Vrees, mit Nahwärme versorgt.

Kosten von 1,5 Millionen Euro

Insgesamt sollen die Kosten für die neue Kindertagesstätte, die unter kirchlicher Trägerschaft steht, etwa 1,5 Millionen Euro betragen. Ein Zuschuss in Höhe von 330 000 Euro kommt vom Landkreis Emsland, vom Land sollen zusätzlich etwa 280 000 Euro fließen. Auf die Gemeinde Vrees fällt somit ein Anteil von etwa 900 000 Euro. Diese Kosten übernehme die Gemeinde aber gerne, sagte Kleene. Viele junge Leute zögen nach Vrees,. "Kinder hier zu haben ist ein großes Glück, noch mehr Kinder ein noch größeres", sagte Kleene. Die Weitsicht der Kommunalpolitik habe dafür gesorgt, dass sowohl die Kinder, als auch die Älteren in Vrees nicht aus den Augen verloren werden.

Lob für die Planungen und den Bau gab es auch von Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe. Die gute Entwicklung der Samtgemeinde hänge von den Mitgliedsgemeinden ab, so der Werlter Verwaltungschef. Er sei froh darüber, dass die Kirche die Trägerschaft übernommen habe, so würden Aufgaben, die sonst von der Gemeinde ausgeübt werden müssten, übernommen. Sein Dank galt auch den zahlreichen Ehrenamtlichen, die am Betrieb des neuen Kindergartens beteiligt seien. Den künftigen Leiterinnen Maria Braak und Kerstin Plaggenborg wünschte er einen guten Start, auch wenn der Fertigstellungstermin "ambitioniert" sei, so Kewe. Froh über die neue Kita und die einstimmig beschlossene Trägerschaft zeigte sich auch Pastor Clemens Schwenen. Vielen Eltern sei eine kirchliche Prägung in den Kindergärten wichtig, so der Geistliche.