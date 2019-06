Werlte. Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Emsland des Industriellen Arbeitgeberverbandes Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim hat das Unternehmen Opti-Wohnwelt Möbel Wilken in Werlte besichtigt. 20 Lehrer nahmen an der Veranstaltung teil.

Seit 1983 organisiert der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Emsland Veranstaltungen für Lehrer aller Fachrichtungen und Schulformen in der Region. Ziel ist eine verbesserte Verknüpfung zwischen Schule und Wirtschaft. Um zum Jahresthema "Die Arbeitswelt der Zukunft - digital total?" einen praktischen Einblick zu erlangen, haben sich die 20 Teilnehmer gemeinsam mit Geschäftsführer Martin Wilken das Werlter Möbelhaus angeschaut.

Möbelgeschäfte verbinden stationären und digitalen Handel

"Der Treiber einer neuen Entwicklung ist der Kunde mit einem neuen Kundenverhalten", sagte Wilken mit Bezug auf den digitalen Wandel. "Stationäres und digitales Handeln müssen gut miteinander verbunden sein." In der heutigen Zeit ganz auf die Internetpräsenz zu verzichten, sei nicht der optimale Weg. "Wenn ich im Internet nicht vertreten bin, verliere ich jedes Jahr sieben Prozent meines Umsatzes", berichtete der Geschäftsführer. Weiter drohe durch den zunehmenden Online-Vertrieb jedem Dritten der rund 30.000 Möbelgeschäfte bis 2020 die Schließung. "Das betrifft dann in erster Linie kleine Unternehmen", sagte Wilken. "Und Unternehmen, die sich nicht spezialisieren, sondern in allen Töpfen mitmischen möchten."

Youtuber als Werbemittel

Auch die Opti-Wohnwelt Unternehmensgruppe und somit das Möbelhaus Wilken nutzt nach Darstellung von Martin Wilken das sogenannte "Influencer Marketing" in sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Dabei würden Meinungsmacher (Influencer) und somit Personen mit einer gewissen Reichweite in die Markenkommunikation des Unternehmens eingebunden. "Die Youtuber 'Die Lochis' waren in einem der Möbelhäuser der Opti-Gruppe unterwegs", berichtete Wilken seinen Gästen. Dieser Besuch wurde auf Video festgehalten und später in den sozialen Medien geteilt. "Das Video wurde innerhalb von 24 Stunden 100.000 Mal angeklickt", so der Geschäftsführer. "Das ist heute vielleicht noch nicht unsere Zielgruppe, aber vielleicht irgendwann."





Das Unternehmen Wilken wurde 1965 gegründet und wird nun in zweiter Generation von den Brüdern Martin und Michael Wilken geführt. Mit einer Ausstellungsfläche von 36.000 Quadratmetern zählt sich das Möbelhaus zu einem der größten in den Landkreisen Emsland und Cloppenburg.1982 wurde gegenüber dem Hauptgeschäft ein Wohnkauf eröffnet, der nach der Fusion mit der Opti-Wohnwelt Unternehmensgruppe Anfang des Jahres nun SB Mega Store heißt. "Das IKEA-Konzept war zu dieser Zeit gerade sehr hipp", berichtete Wilken. In Anlehnung daran sei das Konzept des Werlter Betriebs entstanden. 1989 hat das Unternehmen zudem eine eigene Möbel- und Küchenfabrikation aufgebaut. Zurzeit sind 120 Arbeitnehmer in dem Betrieb beschäftigt. 15 zusätzliche Arbeitskräfte sind außerdem in der Produktion tätig.

Digital umsetzen, was möglich ist

Die Möglichkeit sich weiter zu vergrößern, bestehe zwar, sei für das Unternehmen im Moment aber nicht interessant. Lieber möchte das Unternehmen sich spezialisieren und ab und zu auch mal Dinge entfernen, die nicht so gut sind. "Unser größter Auftrag ist es im Moment, dem Internet Paroli zu bieten", meint Wilken. "Aber wir müssen uns gleichzeitig diesen Dingen stellen und versuchen digital umzusetzen, was für uns möglich ist."