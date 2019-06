Werlte. Die CDU Frauen-Union Kreis Aschendorf-Hümmling hat gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann (CDU) den Bibelgarten in Werlte besichtigt. 21 Mitglieder nahmen an der Veranstaltung teil.

Wer den Bibelgarten betritt, hat die Möglichkeit vier verschiedene Landschaften zu durchschreiten. Den Schöpfungsgarten, die Wüste, den Ackergarten und das verheißene Land. Diese vier Landschaften umschließen den inneren Garten der Begegnung. Nach Worten von Rose-Marie Doeleke, Vereinsmitglied des Bibelgartens Werlte und Vorstandsmitglied der Frauen-Union, soll mit diesen Bereichen und den Pflanzen die in ihnen enthalten sind, Besuchern die Bibel näher gebracht werden.

So erzählt der Feigenbaum im Schöpfungsgarten zahlreiche Geschichten über die biblische Zeit. "Die Feige hatte damals eine sehr große Bedeutung", erklärte Doeleke. "Man hat sie roh gegessen, zu Feigenkuchen verarbeitet und sogar zur Mundpflege und Wundheilung genutzt." Im Neuen Testament wird zudem der Maulbeerfeigenbaum erwähnt, bekannt als Baum, den Zachäus erkletterte, um Jesus zu sehen.





Im Ackergarten befinden sich zahlreiche Pflanzen und Früchte, die unter anderem im Hohelied der Liebe genannt werden. Hier spielt beispielsweise der Granatapfel eine große Rolle. Dieser zählt Doeleke zufolge zu den sieben Früchten des gelobten Landes und werde in der Bibel häufig als Schmuck an den Säulen des Tempels oder den Gewändern der Hohepriester dargestellt.

Während die Landschaft "Wüste" als Symbol für das harte tägliche Leben und als Zeichen für die gesetzten Ziele und Herausforderungen stehen soll, beschreibt das verheißene Land die Sehnsucht nach dem Ort, an dem "Milch und Honig fließen". Weiter stehe diese Landschaft für Überfluss und dem Bedürfnis nach Frieden.





Anzeige Anzeige

Darüber hinaus sind im Bibelgarten zahlreiche Pflanzen zu finden, die durch ihre Namen an Personen und Feiertage erinnern sollen. "Der Buchsbaum erinnert uns zum Beispiel an Ostern und die Pfingstrose eben an Pfingsten", sagte Doeleke.

Der Bibelgarten wurde 2003 - im Jahr der Bibel - errichtet. Das Grundstück wird von der Gemeinde gestellt, der Rest sei Doeleke zufolge Eigentum des Vereins. "Alles was wir gesehen haben, ist im Ehrenamt entstanden und das ist nicht selbstverständlich", sagte Connemann. "Hier wurde eine richtige Oase mitten in Werlte geschaffen."