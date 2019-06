Lorup. Der Energiepark Hümmling ist erst im September eingeweiht worden, und doch steht schon jetzt eine Sanierung der Anlagen an. Der Hersteller Enercon muss nachbessern, da sich Risse in den Betontürmen gebildet haben. Das teilte die Raiba Lorup als Mutterkonzern des Parks auf ihrer Generalversammlung mit.

Wie Vorstandsmitglied Jürgen Schenzel betonte, befinden sich neun der insgesamt 23 Anlagen mittlerweile im störungsfreien Dauerbetrieb. Die übrigen 14 Windkraftanlagen des Typs E 141, die auf einem 158 Meter hohen Hybridturm aus Beton und Stahl stehen, würden noch in diesem Jahr einer Sanierung unterzogen, um einen reibungslosen Betrieb zu sichern. Dabei werden die Betontürme mit einem Stahlmantel verstärkt, sagte Schenzel auf Anfrage unserer Redaktion. Über die Probleme mit emslandweit 75 Anlagen hatte unsere Redaktion im November 2018 berichtet.

Bis zum Ende des Jahres könnte die Sanierung fertig sein. Die Probleme mit dem Beton seien nicht nur in Lorup, sondern bei allen dieser aufgestellten Modelle aufgetreten. Für die anfallenden Erlösausfälle wird Enercon aufkommen, so Schenzel. Der Energiepark Hümmling ist "wertmäßig das größte Projekt, das die Raiffeisenbank Lorup mit ihren Tochterunternehmen auf den Weg gebracht hat“, sagte Schenzel weiter.

Online-Filiale ein Thema

Das Vorstandsmitglied berichtete weiter über das "allgegenwärtige Thema" Digitalisierung. "Digitalisierung ist kein neuer Trend", machte Schenzel deutlich. Bereits 2003 habe der Anteil der Deutschen, die ihre Bankgeschäfte teilweise oder ganz online erledigten, bereits bei 26 Prozent gelegen. Dieser Anteil sei bis 2018 auf stolze 50 Prozent gestiegen. Nicht allein deshalb investiere die Bank seit Jahren verstärkt in digitale Produkte, Dienstleistungen und Kommunikationskanäle. "Das Thema Online-Filiale wird in den nächsten Jahren immer präsenter werden", so Schenzel weiter. Allerdings sei dieses Thema niemals als Ersatz für den stationären Vertrieb zu sehen – das Bankgebäude solle auch zukünftig als Ort der Kommunikation, des Austausches und der Beratung verstanden und genutzt werden.

Bilanzsumme steigt weiter

Die Vorstandsmitglieder Schenzel und Heinrich Hanekamp zeigten sich bei der Vorlage des Jahresabschlusses äußerst zufrieden mit den Entwicklungen des letzten Jahres: "Wir konnten die Bilanzsumme des letzten Geschäftsjahres um 2 Prozent von 144,1 Millionen auf 146,9 Millionen Euro steigern", trug Hanekamp vor. Mit Rückblick auf die letzten vier Jahre zeichne sich somit ein sehr dynamischer Zuwachs ab, der deutlich über dem Durchschnitt der Genossenschaftsbanken Weser-Ems liege.

In den vergangenen vier Jahren ergebe sich daraus ein respektables Kreditwachstum von 31,8 Prozent. „Dieses stetige Wachstum zeigt deutlich das in uns als Bank gesetzte Vertrauen und spricht uns darüber hinaus eine wichtige Rolle als Motor der heimischen Wirtschaft zu“, hob Hanekamp hervor. Die Kundeneinlagen konnten im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent von 74,9 Millionen auf 80,9 Millionen Euro erhöht werden.

Ziele für 2019 erreichbar

Das wirtschaftliche Eigenkapital konnte ebenfalls gesteigert werden. Diese durchweg positiven Tendenzen ließen schon erste vorsichtige Prognosen für das laufende Geschäftsjahr zu. „Eine insgesamt positive Entwicklung unserer Geschäfte und eine angemessene Vermögens-, Finanz- und Ertragslage stimmen uns zuversichtlich, dass wir auch 2019 unsere gesteckten Ziele erreichen werden“, sagte Hanekamp mit Blick in die Zukunft.



Anzeige Anzeige

Im Zuge der Wahlen zum Aufsichtsrat wurde Mitglied Johann Wilmes einstimmig von allen anwesenden Genossenschaftsmitgliedern erneut in seinem Amt bestätigt. Bernhard Korte, der als Aufsichtsratsvorsitzender die Wahl leitete, lobte die gute Zusammenarbeit mit Wilmes. Ein besonderer Programmpunkt und zugleich Abschluss des offiziellen Teils der Generalversammlung war die Ehrung von Thea Jansen. Der Privatkundenberaterin wurde für ihre 40-jährige Tätigkeit in der Raiba Lorup eine Ehrenurkunde verliehen.