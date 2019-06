Zu Überschwemmungen in Werlte: Umdenken notwendig

Werlte. Nicht zum ersten Mal sind in Werlte nach einem kurzen, aber heftigen Gewitter mehrere Straßenzüge überschwemmt worden. Zwar müht sich die Stadt und hat an mehreren Stellen Verbesserungen bei der Entwässerung geschaffen, die aber scheinen nicht auszureichen. Ein Kommentar.

Das, was die Familie Lünswilken/Feldhues am Montagabend erlebt hat, ist nienandem zu wünschen. Zentimeterhoch stand das Wasser in ihrem kleinen Ladenlokal an der Hauptstraße 62, in dem Stoffe verkauft werden. Trotz Vorkehrungen wie Sandsäcke und einem kleinen Zaun aus Metall und Gummi suchte und fand das Wasser seinen Weg ins Gebäude. Und das seit 2017 zum zweiten Mal, zuvor war dies nach Angaben der Hauseigentümer jahrzehntelang nicht passiert.

Bei der Ursachenfindung mag der Klimawandel mit mehr Starkregen eine Rolle spielen, ebenso das Wachstum Werltes mit mehr Wohn- und Gewerbeflächen. Dem kommt die Kommune mit dem Bau neuer Regenrückhaltebecken nach. An einer Ursache haben immer mehr Menschen Schuld: Der Trend zu breiteren Autos, wodurch größere Parkplatzflächen notwendig sind, auf Gewerbe- aber auch Privatgrundstücken. Durch diese Flächenversiegelung fließt immer mehr Wasser ins Kanalnetz. Hier ist ein Umdenken notwendig.