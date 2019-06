Vrees. Über vordere Plätze bei der Mathe-Olympiade auf Landesebene dürfen sich Mädchen und Jungen der Grundschule Vrees freuen.

Wie die Schule mitteilt, war in den vergangenen Wochen niedersachsenweit die Landesrunde (Finale) der Mathematik-Olympiade in den Klassen 3 und 4 der teilnehmenden Grundschulen durchgeführt worden. An der Grundschule Vrees hatten sich in den ersten beiden Runden zwölf Schüler für die Finalrunde qualifiziert. Zum zweiten Mal nahmen die Schüler aus Vrees an der Schlussrunde am Copernicus-Gymnasium in Löningen teil. 87 Schüler aus acht Grundschulen rechneten zwei Stunden lang und lösten auch schwierige Knobelaufgaben.

Nach Auswertung aller Aufgaben konnten die Ergebnisse landesweit verglichen werden. Sechs Schüler konnten im Finale eine Platzierung (zweimal Platz zwei, dreimal Rang drei und ein Anerkennungspreis) erreichen.