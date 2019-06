Insgesamt zehn Meisterstücke von Tischlern aus dem nördlichen Emsland sind am Pfingstwochenende in Werlte zu bestaunen. Foto: Wilhelm Heermann

Papenburg/Werlte. Die Meisterschule der Kreishandwerkerschaft Aschendorf-Hümmling in Papenburg hat zehn Absolventen im Bereich des Tischler-Handwerks erfolgreich auf die Teile I und II der Meisterprüfung vorbereitet. Ihre Meisterstücke sind am Pfingstwochenende in Werlte zu bestaunen.