Moderne Märchen lautete das Motto des vergangenen Jahres auf dem Schützenfest in Lorup. In diesem Jahr wird das Lied „Der Gemeindediener“ in Bildern dargestellt. Foto: Brigit Brinker

Lorup. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, und am Pfingstmontag, 10. Juni, wird in Lorup wieder Schützenfest gefeiert. Mit dem Kinderfestzug durch den Ort wird in der Hümmlinggemeinde traditionell ein besonderer Auftakt für das zweitägige Fest geboten.