Mühlentag am Pfingstmontag in Liener CC-Editor öffnen

Neben der Mühle im Linderner Ortsteil öffnet auch Meyers Mühle in Papenburg ihre Türen am Mühlentag. Foto: Hermann-Josef Tangen/Archiv

Liener. Am Deutschen Mühlentag – Pfingsmontag, 10. Juni – öffnet Hermelings Windmühle in Liener ihre Türen. Außerdem in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen sind das Backhaus und das Sägewerk. Die Eigentümer der Mühle, Gerd, Rita und Wilhelm Hermeling, beantworten vor Ort Fragen zur Mühle. In Papenburg öffnet Meyers Mühle an diesem Tag.