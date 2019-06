Am Schulzentrum in Werlte müssen Gebäudetrakte (hier Abschnitt 1) saniert werden. Archivbild: Dieckmann

Werlte. In der Samtgemeinde Werlte steht ein neues, großes Bauprojekt an: Eine umfangreiche Sanierung von zwei Trakten des Schulzentrums in der Stadt Werlte scheint unumgänglich.