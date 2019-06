Lorup. Die Erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh Hümmling (EZG) fusioniert mit der Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh Aschendorf-Hasselbrock (EZG ASD). Dies gilt rückwirkend zum 1. Januar 2019.

In der Mitgliederversammlung der EZG in Lorup votierten alle anwesenden 249 Mitglieder für den Zusammenschluss. Die Mitglieder der EZG ASD hatten der Fusion zuvor bereits zugestimmt. Sitz der Geschäftsstelle bleibt Lorup. Auch der Name der übernehmenden Erzeugergemeinschaft Hümmling bleibt erhalten.

Trotz der leicht rückläufigen Vermarktungszahlen von insgesamt knapp 1,7 Millionen Tieren in 2018 bescheinigte Aufsichtsratsvorsitzender Gerd Lüken der EZG Stabilität auf hohem Niveau. „Wir müssen aber erkennen, dass es auch bei der EZG nicht immer nur in eine Richtung geht“, sagte Lüken. Von der Verschmelzung versprechen sich die Landwirte eine Stärkung ihrer Position am Markt. Bessere Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, organisatorische Vereinfachung und Synergieeffekte waren weitere Argumente für die Fusion. „Gewisse Kosten lassen sich nur durch eine optimale Auslastung reduzieren“, führte Lüken weiter an. Vorstandsmitglied Hermann Möller betonte, dass der Zusammenschluss ohne wirtschaftlichen Druck erfolgt.

Fäden laufen in Loruper Zentrale zusammen

Die Erfassungsgebiete der beiden Erzeugergemeinschaften überschneiden sich, das Geschäftsmodell ist jedoch unterschiedlich. Die EZG ASD verfügt über keinen eigenen Fuhrpark und auch nicht über eigene Mitarbeiter. Die beiden Ringleiter Hinrich Weerts und Norbert Schmitz kümmerten sich auf der Basis eines Dienstleistungsversorgungsvertrages um die Vermarktung. Dabei wurden die Ferkel (50.000 pro Jahr) auch bisher schon über die EZG Hümmling vermittelt. Für die kommenden dreieinhalb Jahre werden Weerts und Schmitz der neuen EZG beratend zur Seite stehen. Die Fäden laufen aber ab sofort in der EZG-Zentrale in Lorup zusammen. Dort sind aktuell 57 Mitarbeiter beschäftigt. 17 Lkw-Züge stehen für den Transport der Tiere bereit. Die übernehmende EZG umfasst dann insgesamt 693 Mitglieder.

Tiervermarktung zuletzt „sehr bescheiden“

Von der EZG Hümmling wurden im vergangenen Jahr (2018) 28.000 Schweine weniger vermarktet als im Vorjahr. Insgesamt reduzierte sich die Anzahl der vermarkteten Tiere um 1,7 Prozent auf insgesamt knapp 1,7 Millionen Tiere. Der Hauptteil davon waren Mastschweine, gefolgt von Ferkeln und Bullen. Vom Jahresumsatz in Höhe von 217 Millionen Euro wurden 1,9 Millionen Euro als Rückvergütung an die Landwirte ausgezahlt.

Nicht nur die schwierige Marktlage, auch der trockene Sommer und der weiter voranschreitende Strukturwandel wirkten sich aus. Verdörrte Weiden führten zu früheren Schlachtungen bei den Milchkühen, wie Geschäftsführer Bernd Terhalle ausführte. Auch Bullen wurden früher verkauft, weil die Futterplatte leer war. Als insgesamt „sehr bescheiden“ bewertete Terhalle das wirtschaftliche Ergebnis in diesem Betriebszweig.

Umsatz von 300 Millionen Euro angestrebt

Die EZG konnte im vergangenen Jahr weitere einheimische Sauenhalter als Mitglieder gewinnen. Aufgrund von Betriebsaufgaben kam es 2019 jedoch bereits zu Engpässen in der Ferkelbelieferung. Dies kurbelte den Preis an. Zu große Hoffnungen wusste Terhalle jedoch zu enttäuschen: Die Nachfrage nach Schweinefleisch im Inland nimmt insgesamt ab. Zudem gehen fast 40 Prozent vom Schwein in den Export. „Der Sog aus China wird bleiben“, prognostizierte Terhalle. Jedoch würden die Chinesen nicht zu jedem Preis kaufen.

Zukünftig erhofft sich Terhalle mehr als eine Million Mastschweine vermarkten zu können. Die übertragende EZG ASD hatte in 2018 einen Umsatz von 220.000 Mastschweinen und 50.000 Ferkeln. Großvieh wurde nicht vermarktet. 300 Millionen Euro Umsatz wird durch die Fusion angestrebt. „Wir wollen nicht warten, bis der Strukturwandel uns überholt und haben so ein gutes Fundament für die nächsten Jahre“, sagte Terhalle.