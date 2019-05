Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall in Werlte von der Seite erfasst. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer befreien. Foto: Mirco Moormann

Werlte. In Werlte ist es am Mittwochmorgen auf der Umgehungsstraße in Richtung Lindern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 65-Jähriger wurde nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.