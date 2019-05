Die Löscharbeiten auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebes in Werlte dauerten bis Montagmorgen. Foto: NWM-TV

Werlte. Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Werlte sind in der Nacht zu Montag rund 700 Tonnen Abfall in Brand geraten. Seit etwa 4 Uhr am Morgen ist das Feuer gelöscht.