Das Gemeinschaftsprojekt an den Ortseingängen in Lorup haben (von links) Andreas Pölking, Rudi Rieken, Wilhelm Helmer und Johannes Albers begutachtet. Foto: Birgit Brinker

Lorup. An den fünf großen Ortseinfahrten in Lorup werden Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger nun mit einem getischlerten und mit Reet gedeckten Willkommenschild begrüßt. Zusätzlich ist das Wappen der Gemeinde in einem Beet gestaltet und aufgepflanzt worden.