Werlte. Die Polizei hat einen 54-Jährigen in Werlte dabei erwischt, wie er Waren aus einem Baumarkt stehlen und in sein Auto laden wollte.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten am vergangenen Freitag gegen 20.30 Uhr durch den kommunalen Ordnungs-und Streifendienst der Samtgemeinde Werlte alarmiert. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes hatten sie einen Diebstahl beobachtet.

Ein 54-jähriger Mann sei gerade dabei gewesen, Baustoffe in den Kofferraum seines Autos einzuladen, so die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann mehrere Findlinge, Pflanzensubstrat und andere Baustoffe habe stehlen wollen. Zudem war der Mann aus Löningen ohne Führerschein unterwegs. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.