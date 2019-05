Werlte. Das St.-Sebastianus-Orchester aus Werlte sucht einen neuen Dirigenten.

Wie das Vorstandsteam mitteilt, besteht das Blasorchester aus derzeit etwa 40 aktiven Musikerinnen und Musikern im Alter von 13 bis 60 Jahren. Das Repertoire reicht von traditioneller Blasmusik über Kirchenmusik bis hin zu moderner Unterhaltungsmusik.

Im Laufe des Jahres gestalten die Mitglieder verschiedene kirchliche und gesellschaftliche Veranstaltungen in der Stadt und der Umgebung. "Wir haben ein kameradschaftliches Miteinander und pflegen dieses durch gemeinsame Freizeitaktivitäten auch außerhalb der Musik", teilt der Vorstand weiter mit.

Proben immer dienstags

Die Proben finden immer dienstags von 20 bis 22 Uhr im eigenen Probenraum statt. Gesucht wird ab sofort ein neuer musikalischer Leiter, "der sich in den Verein einbringt und uns mit Begeisterung musikalisch weiter voran bringt", heißt es seitens des Orchesters.

Geboten werde ein engagiertes Orchester mit Freude an der Musik und ein Vorstandsteam, das sich um die organisatorischen Belange kümmert und dem Dirigenten mit Rat und Tat zur Seite steht. Interessierte können weitere Informationen per E-Mail an orchester-werlte@gmx.de erhalten.