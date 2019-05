Werlte/Sögel. Gleich zwei Einbrüche haben sich am Montagvormittag in Werlte und Sögel ereignet. Wohnungen wurden durchsucht, in Werlte Schmuck und Bargeld gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, drangen Unbekannte am Montag zwischen 8 und 13.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Pappelweg in Werlte ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

In Sögel kam es in der Windhorststraße zum Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Die Täter hebelten zwischen 9 und 11 Uhr eine Tür auf durchsuchten anschließend sämtliche Räume des Hauses. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.