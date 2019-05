Vrees. Für Lisa Jakobi neigt sich so langsam ihr Jahr als Bundesfreiwilligendienstleistende (BfD) in der Vreeser Gemeindeverwaltung dem Ende entgegen. Ende Juli wird sie ihren letzten Tag haben. Die Gemeinde ist auf der Suche nach einem Nachfolger.

Wie es aus dem Rathaus heißt, blickt Jakobi auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen unterschiedlichen Aufgaben zurück. Außer der Arbeit in der Verwaltung habe Jakobi auch eine Tanz-AG mit den Grundschülern in der Hümmlinggemeinde durchgeführt und diese auf einen Auftritt während der Nikolausfeier in der Kirche vorbereitet.

Fahrt nach Irland organisiert

Eine besondere Herausforderung sei der Verwaltung zufolge die Organisation der Irlandfahrt zur Siegerehrung des Europawettbewerbes gewesen, bei dem Vrees als „Golddorf“ einen Sieg auf Europaebene holte. Für 50 Vreeser mussten Busse, Hotelzimmer, Führungen und Verpflegung organisiert werden.

Zusätzlich zu diesen Aufgaben erhielt die Bundesfreiwilligendienstleistende auch Einblicke in die Seniorenbetreuung, die jeden Dienstag und Donnerstag im Bürgerhaus stattfindet. „Ich bin erstaunt, wie viel Energie in einer kleinen Gemeinde stecken kann“, wird Jakobi in der Mitteilung zitiert. Obwohl sie ihren Heimatort Vrees kenne, habe sie die Gemeinde noch einmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt und sei überrascht von der Vielfalt der Aufgaben, die erledigt werden müssten.

„Stärkt das Selbstbewusstsein“

Ab August beginnt Jakobi ihre Ausbildung in der Samtgemeinde Werlte. Es bestehe daher für das Jahr 2019/2020 die Möglichkeit, die frei werdende Stelle zu vergeben. „Der Bundesfreiwilligendienst stärkt das Selbstbewusstsein und fördert den Umgang mit anderen Menschen“, sagt Bürgermeister Heribert Kleene und fügt an. „Man lernt seine Stärken wie auch Schwächen kennen, man sammelt Erfahrungen und erhält erste Eindrücke von der Arbeitswelt.“ In einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bekomme man Einblicke in unterschiedliche Bereiche einer Verwaltung. Wer Interesse hat, kann sich bei der Gemeinde Vrees unter Telefon 04479 / 94840 melden.