Werlte. Um das neue Konzept zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit in der Stadt Werlte umzusetzen, will die Stadt weiteres Personal in der Jugendpflege einstellen. Dafür hat sich jetzt auch der Ausschuss für Familie, Jugend und Sport ausgesprochen.

Die zusätzliche Stelle neben den Jugendpflegern Waldemar Heckel und Michael Krauß soll für vorerst drei Jahre geschaffen werden, wie der stellvertretende Stadtdirektor Christian Rüve im Ausschuss mitteilte. Wie es in der Beschlussvorlage weiter heißt, werde mit der Einstellung eines Jugendpflegers oder einer Jugendpflegerin "eine der tragenden Säulen des Konzeptes" errichtet.

Anlaufstelle für Jugendliche

Zum Aufgabengebiet dieser Stelle gehören insbesondere die Analyse der verbandlichen und offenen Jugendarbeit, die Koordination der Jugendarbeit in Werlte, die Kooperation mit örtlichen und überörtlichen Trägern von Jugendarbeit und Institutionen, die fachliche Beratung und Unterstützung der Jugendorganisationen vor Ort, die Arbeit mit nicht organisierten Jugendlichen in Werlte, die Schaffung eines offenen Beratungsangebotes in Form einer Anlaufstelle für Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, die Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit sowie politischen Gremien/Verwaltung und die Öffentlichkeitsarbeit.

Personalkosten im Haushalt

Darüber hinaus soll er/sie weitere konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des Konzeptes erarbeiten. Erforderlich ist eine Vollzeitstelle, die bereits im Stellenplan berücksichtigt wurde. Die Arbeitgeberkosten hierfür belaufen sich auf 55.000 bis 60.000 Euro pro Jahr, so Rüve weiter. Entsprechende Haushaltsmittel seien bereits eingeplant.

Zu klären sei noch, wo die neue Kollegin oder der neue Kollege untergebracht werden soll. Dies könne im Rathaus oder im Jugendzentrum erfolgen, müsse aber noch endgültig entschieden werden. Die Verwaltung ist derzeit damit befasst, auf Basis eines vorliegenden Arbeitspapiers ein Konzept für die offene Jugendarbeit zu erstellen.

Erste Dinge umgesetzt

Im Rahmen einer ersten Jugendkonferenz waren bereits einige Themen besprochen und auch konkrete Maßnahmen umgesetzt worden. In einem ersten Schritt sind drei Jugendliche in den Ausschuss gewählt worden, zudem wurde eine neue Veranstaltungs-App erstellt. Nicht ganz so erfolgreich angelaufen war das Ferienpass-Angebot für Jugendliche ab 15 Jahren im vergangenen Sommer. Es gab kaum Anmeldungen für die Angebote, wolle diese aber in diesem Jahren noch besser platzieren, hieß es seitens der Jugendpflege.