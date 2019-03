Werlte. Nach einem Dieseldiebstahl in Werlte hat die Polizei zwei Männer festgenommen.

Wie die Beamten am Wochenende mitteilten, war das Duo am Sonntag vor einer Woche mit einem gemieteten Kleintransporter auf der Baustelle der neuen Siedlung am Markuslustweg von einer Anwohnerin beobachtet worden, wie sie von einem Baustellenfahrzeug Diesel abzapften.

Die hinzugerufene Polizei nahm die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 30 und 34 Jahren vor Ort fest. Die Nacht verbrachten sie im Polizeigewahrsam. Nach Angaben der Beamten räumten sie im Zuge der Vernehmungen den Diebstahl ein.