Werlte. Ein 16-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kirchstraße in Werlte schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr. Der jugendliche E-Bike-Fahrer fuhr auf dem Gehweg der Kirchstraße in Richtung Bockholter Straße. In Höhe eines Restaurants geriet er aufgrund des starken Regens vom Gehweg ab und kollidierte mit einem Auto, das auf dem Parkstreifen stand.

Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 5500 Euro.