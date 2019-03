Lorup. Werlte und Vrees haben es vorgemacht, nun zieht auch die Gemeinde Lorup mit einem Rekordhaushalt nach. Insgesamt werden 3,7 Millionen Euro investiert, der größte Teil davon fließt in den Bau des neuen Kindergartens.

Der Kindergarten, der mit Nebenanlagen mehr als 2,5 Millionen Euro kosten wird, belastet den Haushalt in diesem Jahr voraussichtlich mit 1,7 Millionen Euro. Für den Bau erhält die Gemeinde aber Zuwendungen von 630.000 Euro, sodass ein Anteil von gut einer Million Euro für die Kommune bleibt, wie Kämmerer Wilfried Meerpohl im Gemeinderat mitteilte. Ursprünglich sollte der Bau schon den Haushalt 2018 stärker belasten, aber aufgrund von Verschiebungen kommt er erst jetzt zum Tragen.





Weitere Posten wie die Sanierung der Hilkenbrooker Straße, deren Kosten sich laut Bürgermeister Wilhelm Helmer von ursprünglich 700.000 auf 850.000 erhöht hätten, kommen hinzu. Bis Ende Oktober muss diese Maßnahme umgesetzt sein, um Fördermittel abrufen zu können. Die genaue Höhe der Fördermittel, die bislang bei knapp 400.000 Euro lagen, könnten aufgrund der erhöhten Kosten noch nicht genau beziffert werden, so der Kämmerer. Der Radweg entlang der Hilkenbrooker Straße soll im kommenden Jahr erneuert werden. Im Haushaltsplan stehen Mittel von gut 600.000 Euro hierfür bereit, refinanziert durch Zuwendungen von knapp einer halben Million Euro.

Fördermittel für Apotheker

Für etwa 500.000 Euro will die Gemeinde Land ankaufen, um Wohn- und Gewerbeflächen ausweisen zu können. Die Umgestaltung des Areals an der Kirche wird voraussichtlich 300.000 Euro kosten, 80.000 Euro sollen für den Breitbandausbau bereitgestellt werden. Ebenfalls stehen, wie im vergangenen Jahr auch, 30.000 Euro für die medizinische Grundversorgung im Haushalt. Dies seien Fördermittel, etwa für die Ansiedlung eines neuen Apothekers, so Helmer.

All diese Ausgaben sorgen für einen Anstieg der Verschuldung. Wie Meerpohl berichtete, steigt der Schuldenstand von derzeit etwa 185.000 Euro auf 1.855.000 Euro zum Ende des Jahres an. Etwa 1,3 Millionen Euro neue Kredite müssten aufgenommen werden. Pro Kopf steigt die Verschuldung von etwa 57 Euro auf 574 Euro. Der Landesschnitt bei vergleichbaren Kommunen liege bei derzeit 210 Euro, so Meerpohl.

Steuereinnahmen wachsen

Positiv zu bewerten sei die solide Haushaltslage, auch wenn der Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem Defizit von 47.000 Euro abschließe. Das Steueraufkommen habe um 500.000 Euro zugelegt, hier rechne er mit knapp 3,7 Millionen Euro, so der Kämmerer. Dem stünden allerdings Transferleistungen von drei Millionen Eure gegenüber. Hierzu zählen die Kreis- und Samtgemeindeumlage und als dritter großer Posten der Finanzausgleich für den Kindergarten in Höhe von 400.000 Euro. Laut Helmer erhöhe sich diese Summe nach Fertigstellung des zweiten Kindergartens auf etwa 550.000 Euro. Meerpohl sprach bei der Verschuldung von einer "gesunden Finanzierung" und wies darauf hin, dass langfristige Kredite geschlossen worden seien, die mit einer geplanten Schuldenleistung von 75.000 Euro in diesem Jahr bedient würden.

Gute Entwicklung

"Das ist ein Haushalt in einer Größenordnung, die ich in den vergangenen 40 Jahren noch nicht miterlebt habe", sagte der Bürgermeister. Doch seien die Steuereinnahmen hoch wie nie, und auch die Entwicklung in der Bautätigkeit sei gut. Hans Wilmes (CDU) sagte, dass "der Haushalt auf gesunden Beinen steht". Die Prognose der Verschuldung sei im vergangenen Jahr mit 740 Euro pro Kopf noch höher gewesen, was positiv zu werten sei. Auch Heiner Gerdes (UWG) und Hans Rieken (Einzelkandidat) betonten, dass die Gemeinde solide aufgestellt sei. Rieken bat die Verwaltung, zu prüfen, ob beim Bau des Kindergartens noch weitere Fördermittel möglich sind.