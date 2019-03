Werlte. Wie lebt es sich als Familie im Emsland, wenn diese nicht dem klassischen Rollenbild von Mutter, Vater, Kind entspricht? Unsere Redaktion hat in Werlte einem lesbischen Paar mit seinen beiden Töchtern einen Besuch abgestattet. Fazit: Es geht auch sehr gut ohne "Mann im Haus".

Familienzusammenführung

Carina Fimmen und Anna Derksen sitzen mit ihren Töchtern Chiara und Emily in der Küche und beenden gerade das gemeinsame Abendbrot. Beim Abräumen werden noch letzte Dinge für den Abend besprochen. Danach verlassen die 15-jährige Chiara und die zehnjährige Emily die Oberwohnung und fahren mit dem Roller zum nächstgelegenen Supermarkt, um sich noch ein paar Kleinigkeiten von ihrem Taschengeld zu kaufen. Carina und Anna haben jetzt ein wenig Zeit für sich. Beide sind voll berufstätig und noch nicht lange von der Arbeit wieder zu Hause.

Erst seit Ende 2018 lebt die "Regenbogenfamilie" unter einem gemeinsamen Dach. Kennen und lieben gelernt haben sich Carina und Anna Anfang 2018. Im Juli des selben Jahres machten sie ihre Beziehung öffentlich. Die Familienzusammenführung der Vier habe gut geklappt und sich alles schnell eingespielt, erinnern sich beide. Die Töchter verhielten sich mittlerweile wie richtige Geschwister. Bedingt durch die Berufstätigkeit in Vollzeit der Mütter – Carina ist Malerin, Anna Taxifahrerin – komme es zwar selten, aber ab und zu vor, dass sie alleine zu Hause seien. Dann passten sie immer gegenseitig aufeinander auf.

Nicht das einzige homosexuelle Paar in Werlte

Anfänglich hätten sich die Menschen in Werlte noch umgedreht, wenn sie sich gemeinsam gezeigt hätten, sagt die 36-jährige Anna. Das läge aber mit daran, dass in dem beschaulichen Städtchen jeder jeden kenne. Auch gegenüber den Töchtern sei in der Schule der ein oder andere Spruch gefallen. Doch wirklich neu schien diese Familienzusammensetzung auch in Werlte nicht mehr zu sein und werde von den Mitmenschen akzeptiert, wie die 35-jährige Carina erklärt. Schließlich seien sie nicht das einzige homosexuelle Paar in Werlte.

Besonders Anna scheint die neue Beziehung zu genießen. "So gut, wie es mir heute geht, ging es mir schon lange nicht mehr", sagte sie. Erst vor gut zwei Jahren habe sie gemerkt, dass sie sich mehr zu einer Frau als zu einem Mann hingezogen fühle. Zehn Jahre war sie vorher mit einem Mann verheiratet. Ihre Familie und Freunde hätten nie ein Problem mit dieser Entscheidung gehabt. "Es freuen sich eigentlich alle für mich und uns, weil sie ja sehen, wie gut es mir und uns geht."



Hilfe von Land-Lust

Auch Carina war vorher rund fünf Jahre mit einem Mann liiert. Um sich outen und einen Neustart mit einer Frau wagen zu können, zog sie von Papenburg nach Werlte um und wenig später mit ihrer damaligen Lebensgefährtin zusammen. Bis auf ihre Großmutter fänden auch bei ihr alle Angehörigen ihre Lebensentscheidung gut. Eine große Hilfe sei für sie damals der Verein Land-Lust gewesen, durch den sie erfahren und das Gefühl vermittelt bekommen habe, nicht allein zu sein. Bis heute ist sie vielen Vereinsmitgliedern dankbar, die sich unter anderem für die Belange von Homosexuellen in der Region einsetzen. Bis vor Kurzem war die 35-Jährige hier noch selbst aktiv.

Der reine Frauenhaushalt scheint auch den Töchtern zu gefallen, die gerade von ihrem Supermarktausflug wieder kommen und sich in der Küche wieder zu ihren Müttern gesellen. Dass ab und zu der ein oder andere Spruch von Mitschülern gegen sie und ihre Familie geäußert wird, ignorieren sie in der Regel. Es interessiere sie nicht, was andere über sie denken oder sagen würden. Zumal sei es eigentlich kaum noch Thema in der Schule. Viele ihrer Mitschüler hätten Eltern, die getrennt lebten. "Da haben wir es mit zwei Mamas doch gut", sagt Emily. "Chiara und ich verstehen uns richtig gut und wir unternehmen ganz viel zusammen."



Toleranz und Akzeptanz

Doch wie viel Toleranz und Akzeptanz erfährt die Regenbogenfamilie in Werlte und anderswo? "Ich wurde schon auf das Übelste beleidigt", sagt Carina. Aber das sei alles schon länger her. Wenn überhaupt, dann drehten sich ältere Menschen nach ihnen um. "Wir treten in der Öffentlichkeit eigentlich nicht provokant auf, dass wir uns großartig Küssen oder so. Das machen andere Paare ja auch nicht unbedingt."

Rollen-Frage nervt



Auf die Frage, wer in der Beziehung die Rolle des Mannes und wer die der Frau hat, reagieren Anna und Carina genervt. "Diese doofe Frage wird uns oft gestellt", sagt Anna, hat aber eine passende Antwort parat: Im chinesischen Restaurant frage man ja auch nicht bei den Essstäbchen, was die Gabel und was das Messer sei. Beide seien schließlich gleich. So sei es auch bei ihnen zu Hause. Jeder mache das, was er am besten könne. Bei Carina seien es, bedingt durch ihren Beruf, oft handwerkliche Dinge. Anna kümmere sich, weil es von ihren Arbeitszeiten besser passe, oft um den Haushalt. Aber auch die beiden Töchter packten immer mit an. "Es läuft bei uns wie in jeder anderen Familie auch, nur das es bei uns zwei Mamas gibt", sagt Chiara.

Blick in die Zukunft

Für die Zukunft wünschen sich alle vier, dass es so gut weiter läuft wie bisher. Vor allem freut sich die Familie auf den anstehenden gemeinsamen Türkei-Urlaub, den Carina allen zu Weihnachten geschenkt hat. In weiter Ferne träumen alle von einem schönen Haus mit Garten. "Mal sehen, vielleicht klappt das ja bald", wünscht sich Anna.