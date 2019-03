Werlte. Einstimmig für die neuen Rad- und Wanderwege durch den Naturpark Hümmling hat sich die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Hümmling ausgesprochen. Damit ist der erste Schritt für die Umsetzung des 420.000 Euro-Projektes getan.

Die Eckdaten des Projektes, das in Kooperation mit der Leader-Region Hasetal bis Juni 2020 umgesetzt werden soll, stellte Naturpark-Geschäftsführer Uwe Carli gemeinsam mit Regionalmanager Ralph Deitermann vor. Demnach teilt sich das Vorhaben in drei Teile auf. Entstehen sollen ein Fahrradknotenpunktsystem mit Themenrouten, neue Qualitätswanderwege sowie neue Infrastruktur entlang der Wege.

Neues Fahrradleitsystem

Die Knotenpunkte seien im Internationalen Naturpark Bourtanger Moor bereits im vergangenen Sommer eingeführt worden, sagte Carli. Das Angebot habe sich auf Anhieb einer sehr hohen Nachfrage erfreut. Dies habe zudem dazu geführt, dass sich viele Bürger bei der Emsland Tourismus GmbH danach erkundigt hätten, ab wann mit der Einrichtung von Knotenpunkten auch in den anderen Teilen des Emslandes zu rechnen sei. Auch im Landkreis Cloppenburg und der Grafschaft Bentheim würden diese Knotenpunkte eingeführt.

Im Verlauf einer Tour könnten sich die Radfahrer anhand der Knotenpunkte, die mit Nummern gekennzeichnet werden, ihre Strecke individuell gestalten und ihre Tour an jedem beliebigen Knotenpunkt beginnen. Das neue System werde laut Carli ins das Radwegeleitsystem integriert. Für die Planung, Beschilderung und Digitalisierung der insgesamt 800 Kilometer Radwege im Bereich der beiden Leader-Regionen fallen Kosten von 167.000 Euro an.

160 Kilometer Wanderwege

Die Wanderwege, die von Touristen auch im Flachland sehr gut nachgefragt würden, erstreckten sich auf einer Länge von etwa 160 Kilometern, so Carli. Schwierig sei es, die strengen Kriterien des deutschen Wanderverbandes zu erfüllen. 35 Prozent der Wege müssten demnach naturnah sein, höchstens 20 Prozent der Wege dürfe über Asphalt verlaufen – Radwege dürften gar nicht genutzt werden. Somit seien derzeit bis zu 15 Wege möglich, man befinde sich mancherorts noch in Gesprächen, so Carli. Entstehen sollen Touren mit Distanzen zwischen drei und 24 Kilometern, wie dem "Großen prähistorischen Pfad" in der Samtgemeinde Sögel. Wanderführer und ein neues Logo müssten ebenfalls noch kreiert werden. Insgesamt werden hier laut Carli Kosten von 175.000 Euro entstehen.

Zusätzliche Infrastruktur

Deitermann berichtete über die Infrastruktur entlang der Wege. Errichtet werden sollen Bänke, Tisch-Bank-Kombinationen mit und ohne Dach, Schilder, Schautafeln sowie Fahrrad-Servicestationen. Diese Maßnahmen schlagen mit 78.000 Euro zu Buche. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 420.000 Euro, aufgrund des Kooperationsprojektes sind laut Deitermann 60 Prozent Fördermittel aus den Leader-Töpfen möglich, was 252.000 Euro entspricht. Aufgrund der Tragweite des Vorhabens sowie der positiven Effekte für Tourismus und einheimische Bevölkerung schlug Deitermann vor, es offiziell als "Leuchtturmprojekt" zu bezeichnen. Damit ist es neben dem Hümmlinger Pilgerweg, der vor elf Jahren etabliert wurde, erst das zweite Projekt dieser Rangordnung, so Deitermann.

Viele Beteiligte

Der Rest der Kosten für das Projekt wird vom Landkreis Emsland, den beteiligten Kommunen, dem Naturpark Hümmling und dem Zweckverband Hasetal getragen. Starten soll die Umsetzung im Juli, vorausgesetzt die LAG Hasetal und auch der Kreisausschuss stimmen zu. Positive Signale kommen derweil von der Samtgemeinde Werlte. Am Dienstag sprach sich der Ausschuss für Wirtschaft, Entwicklung und Tourismus, Region Hümmling, einstimmig für die Unterstützung des Projektes mit insgesamt knapp 11.000 Euro aus. Möglicherweise kommt neben dem "Kateekerpatt" in Lorup noch eine zweite Wanderstrecke in der Samtgemeinde durch Vrees hinzu, wie Hanna Brunsen vom Naturpark Hümmling im Ausschuss mitteilte.