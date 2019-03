Werlte. Eigentlich hätte der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tourismus der Stadt Werlte über Angebote für die Beauftragung eines Fachbüros für die Erarbeitung des Tourismuskonzeptes beraten sollen. Dies macht nun der Stadtrat – und entscheidet darüber am 4. April.

Die CDU-Fraktion im Stadtrat der Stadt Werlte hatte im September einen Antrag auf Erstellung eines Tourismuskonzeptes für die Stadt Werlte beantragt. Im Stadtrat wurde die Verwaltung beauftragt, einen Antrag auf Leader-Fördermittel zu stellen sowie eine Ausschreibung für die Auswahl eines Fachbüros vorzubereiten.

Die Stadt Werlte hat, so teilte es Gemeindedirektor Ludger Kewe mit, im Februar den Zuwendungsbescheid über die maximale Förderhöhe erhalten. Die Hälfte der Kosten von etwa 35.000 Euro für das Konzept werden mit EU-Fördermitteln gedeckt. Noch im 19. Februar wurden laut Kewe sechs Büros aufgefordert, ein Angebot für ein Tourismuskonzept einzureichen.

ITB sorgt für Verzögerung

Aufgrund der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin musste der Abgabetermin auf den 20. März gelegt werden, um den Büros eine ausreichende Bearbeitungszeit zu gewährleisten und dadurch eine möglichst große Auswahl zu erhalten. Die Auswertung der Angebote erfolgt durch die Verwaltung in der 13. Kalenderwoche, so Kewe weiter. Die Auftragsvergabe kann demnach in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 4. April erfolgen.

Wie Kewe ergänzte, soll im Rahmen des neuen Konzeptes das gesamte Stadtgebiet betrachtet werden. Mit einbezogen werden deshalb auch der neue Trailpark, der Campingplatz, der Bibelgarten oder auch die Möglichkeit, eine Bademöglichkeit in der Stadt zu schaffen.

Der Ausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, dass die Verwaltung beauftragt werden soll, nach Auswertung der eingehenden Angebote dem Stadtrat einen Vergabevorschlag für die Beauftragung eines Fachbüros für die Erarbeitung des Tourismuskonzeptes zu unterbreiten.