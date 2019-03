Werlte. Nach 18 Jahren als 1. stellvertretender Vorsitzender hat Wilhelm Bowe in der Generalversammlung des Heimatvereins auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Neben Bowe hat auch die 2. stellvertretende Vorsitzende Annette Merten das Führungsgremium verlassen.

Vorsitzender Franz Wind dankte beiden für ihr Engagement. Er habe lange in den Annalen des Vereins blättern müssen, um herauszufinden, wann Bowe zum Vorstand gestoßen sei. „Volle 18 Jahre hast du die Geschicke des Vereins mitgelenkt.“ Der auch als 1. Vorsitzender des MGV Arion Werlte weit bekannte scheidende Heimatfreund sei zunächst 2001 als 3. stellvertretender Vorsitzender und 2004 zum „Vize“ des Vereins gewählt worden „und hat im Vorstand mit anderen Mitstreitern wichtige Weichen gestellt.“ Merten ist Wind zufolge 2013 in den Vorstand gewählt worden und habe sich seit der Wahl vielfältig und engagiert eingebracht. Der Vorsitzende dankte ihr und Bowe für eine stets vertrauensvolle und schöne Zeit der Zusammenarbeit.

Neue Vorsitzende einstimmig gewählt

Für einen reibungslosen Wechsel im Führungsgremium sind laut Wind im Vorfeld der Zusammenkunft Gespräche geführt worden. Thomas Schomaker sei bereit gewesen, neben seinen Ämtern als Archivar und Mann für die Öffentlichkeitsarbeit als 1. stellvertretender Vorsitzender zu kandidieren. Rita Koop habe signalisiert, die Nachfolge von Merten anzutreten. Beide wurden einstimmig gewählt. Sie bilden nun mit Kassenwartin Birgit Hanekamp und Schriftführer Josef Hensen – beide ebenfalls im Amt bestätigt – mit Wind den geschäftsführenden Vorstand. Wind war nach der neuen Satzung nicht neu zu wählen.

Der Vorsitzende hatte zu Beginn auf 2018 zurückgeblickt. Demnach war die Zahl der Mitglieder um elf auf aktuell 540 leicht rückläufig. Zehn wurden für eine 25 Jahre lange Treue mit einer Urkunde geehrt. Vorstandsmitglieder haben an örtlichen und überörtlichen Veranstaltungen wie der Feier zum 200-jährigen Bestehen der Hilter Mühle und mit der Folklore- und Tanzgruppe am Tag der Heimatvereine in Oberlangen teilgenommen. Das Heimathaus werde stark in Anspruch genommen. Für das Domizil sei von Helene Hermes aus dem Nachlass Strootmann eine 1797 gefertigte sogenannte Aussteuertruhe und darüber hinaus ein 1896 aufgelegtes Lesebuch als Dauerleihgabe übergeben worden. Der Martinsmarkt auf dem Mühlengelände habe sich zu einer festen Größe entwickelt, so Wind weiter.

Pflege im Hermann-Droste-Park

Nach der ersten Pflegemaßnahme im Hermann-Droste-Park im Jahre 2012 ist dort mit breiter finanzieller Unterstützung der Stadt Werlte die zweite Maßnahme gestartet worden. „Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht“, so Wind ergänzend. Ein besonderes Ereignis sei ein von der Firma Milram gedrehter Film über die Mühle und das Backhaus gewesen. Kürzlich habe sich zum 30. Mal der Tag gejährt, an dem eine Folklore- und Tanzgruppe ins Leben gerufen wurde. Wind überreichte der Leiterin Marie-Luise Sandmann einen Blumenstrauß. Sandmann sagte danach, dass die Gruppe örtliche Veranstaltungen bereichere und der Auftritt auf der Landesgartenschau in Bad Iburg „ein herausragendes Erlebnis gewesen ist.“ Laut Josef Hensen verfügt die Mühlengruppe über 30 aktive Hobbymüller und könne während der Saison samstags Führungen in der Mühle anbieten, im Backhaus Brot backen und das ofenfrisch zum Verkauf anbieten.

100. Todestag von Albert Trautmann

Schomaker berichtete, dass dem Verein weiteres Material zur Verfügung gestellt worden ist. Passend zum 100. Todestag von Albert Trautmann am 12. September 2020 soll zu Ehren des Heimatforschers und Schriftstellers in Verbindung mit Schulen ein Wettbewerb unter dem Motto „Hünensteine“ stattfinden. Traditionen werden unter der Leitung von Hans Majewski in der Spinn- und Krassgruppe gepflegt.

Andre Klaas sagte, dass sich bei den Aufführungen der Theatergruppe die Besucher gut amüsierten. Hanekamps Bericht war zu entnehmen, dass der Verein über eine solide Kassenbilanz verfügt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Andreas Brudniok, Uwe Schürmann, Ludwig Bloms, Heinz Quappen, Hermann Henseler, Anita Bley, Helga Wichmann, Dorothea Lübs, Gisela Smolla und Maria Scholübbers. Preisrätselgewinner wurden Änne Erkens, Petra Röwe und Werner Runde.