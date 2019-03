Werlte. In der Stadt Werlte sollen die Kreisverkehrsplätze an den Einfallstraßen einheitlich gestaltet werden. Ein erster Kreisel ist nun hergerichtet worden – eine Beurteilung soll in einigen Monaten erfolgen.

Der „Probekreisel“ an der Oldenburger Straße trägt den Schriftzug „Stadt Werlte“ in orangefarbenen Buchstaben aus Metall. Von zwei Seiten aus ist er lesbar – so richtig gut erkennen kann man ihn aber erst wenn die Bepflanzung in der Mitte hoch genug gewachsen ist.

Dann soll der Stadtrat darüber entscheiden, ob auch die weiteren Kreisverkehre an der Harrenstätter Straße, der Sögeler Straße und der Wehmer Straße diese Optik erhalten sollen. Neben dem Schriftzeug ist der Kreisverkehr mit einem kreuzförmigen Beet mit weiteren Pflanzen wie Gräsern und Lavendel versehen worden. Die restlichen Flächen sind mit Rasen bepflanzt worden. Die Kosten für den ersten Kreisverkehr liegen, so teilte es Bauamtsleiter Dieter Cloppenburg auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Tourismus mit, bei etwa 20.000 Euro. Damit liege man noch 7000 Euro unter den geplanten Kosten.

Eine ursprünglich angedachte Gestaltung mit einem Metallring aus Cortenstahl, in den ein Schriftzug eingearbeitet werden solle, wurde aufgrund der hohen Kosten von 62.000 Euro pro Kreisverkehr im vergangenen Jahr wieder verworfen.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder darüber, dass erst abgewartet werden müsse, damit die Bepflanzung auf dem Kreisverkehr wachse. Im Herbst soll deshalb wieder über den „Probekreisel“ gesprochen werden. Dann soll der Innenraum so dicht bewachsen sein, dass die Schriftzüge gut zu erkennen sind, hieß es. Ausschussmitglied Heiner Jansen (CDU) machte indes den Vorschlag, dass der bis dahin noch brach liegende Kreisverkehr an der Harrenstätter Straße als Blühwiese angelegt werden könne. So könne man in dieser Übergangszeit etwas für Bienen und weitere Insekten tun.

Sowohl Parteikollege Werner Stürmeyer, als auch Gemeindedirektor Ludger Kewe wiesen darauf hin, dass mit dieser Umgestaltung erneut ein großer Aufwand betrieben werden müsse. Im Falle einer einheitlichen Bepflanzung, über die der Stadtrat entscheidet, könne noch in diesem Jahr mit der Umgestaltung begonnen werden, sodass sich die Blühwiese nicht lohne. Dem stimmte auch Jansen zu.