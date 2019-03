Vrees. Im vergangenen Jahr waren es drei Millionen, nun hat der Rat der Gemeinde Vrees mit einem Investitionsvolumen von mehr als 6,2 Millionen Euro einen neuen Rekordhaushalt verabschiedet.

Investitionen in dieser Höhe hat es in der Geschichte der Gemeinde Vress in einem Haushaltsjahr noch nicht gegeben, wie Bürgermeister Heribert Kleene am Mittwochabend im Bürgerhaus mitteilte. Die größten Posten darin sind der Bau eines neuen Kindergartens mit 1,4 Millionen Euro, die Turnhalle schlägt in diesem Jahr mit gut 680.000 Euro zubuche. Nach den Problemen mit der Dachkonstruktion mache der Bau mittlerweile wieder gute Fortschritte, so Kleene.

Die Erschließung des Baugebietes Hambrink wird mit 570.000 Euro beziffert, die des Gewerbegebietes Lehmkuhlen mit 420.000 Euro. Für den Wirtschaftswegebau sollen 260.000 Euro in die Hand genommen werden. Auch für den Grunderwerb werden mehr als 2,7 Millionen Euro veranschlagt. Positiv zu werten sei ein Steuerplus bei den Gewerbesteuern und Grundsteuern. Auch die Tatsache, dass der Anteil an den Einkommenssteuern steige, zeige die gute wirtschaftliche Lage im Ort, so Kleene. Die Investitionen, die größtenteils in die Infrastruktur flößen, wirkten sich zudem positiv auf die Lebensqualität aus, so der Bürgermeister weiter.

Über den Ergebnishaushalt informierte Kämmerer Wilfried Meerpohl von der Samtgemeinde Werlte. Erwartet werde hier ein Überschuss in Höhe von 336.700 Euro, was "ganz in Ordnung" sei, so Meerpohl. Auch das Steueraufkommen liege mit 2,2 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Auf der Ausgabenseite stehen Transferaufwendungen mit gut 1,5 Millionen Euro, größte Posten sind hier die Kreisumlage mit 640.000 Euro und die Samtgemeindeumlage mit 416.000 Euro.

Aufgrund der hohen Investitionen werde die Gemeinde trotz Haushaltseinnahmeresten einen Kredit in Höhe von 1,4 Millionen Euro aufnehmen müssen, so Meerpohl. Die damit einhergehende Verschuldung steige so von derzeit 1,6 Millionen Euro auf 3,4 Millionen zum Ende des Jahres. Die Pro-Kopf-Verschuldung steige demnach von 913 auf 1930 Euro, so Meerpohl. Werden die sogenannten rentierlichen Schulden herausgerechnet, ergebe sich eine Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres in Höhe von 1150 Euro, so der Kämmerer.

CDU-Fraktionsvorsitzender Gerd Rieken betonte, dass die Zahlen "schwindelig machen" – dennoch seien die Investitionen nötig, um die Gemeinde zukunftsfähig zu machen. Beim Grunderwerb müsse die Kommune Land kaufen, um es für die Ausweisung von Wohn- oder Gewerbeflächen tauschen zu können. Auch die Wegebaumaßnahmen, für die es Fördermittel in Höhe von 53 Prozent gebe, seien nötig, so Rieken. Diese Baumaßnahmen in Höhe von 260.000 Euro beschloss der Rat wie den Haushalt ebenfalls am Mittwoch.

Während der Haushalt einstimmig befürwortet wurde, gab es bei den Wegebaumaßnahmen drei Gegenstimmen. Gerd Feldhues betonte: "Nur weil es Fördermittel gibt, müssen wir nicht gleich bauen."