Automatensprengung in Lorup geplant? CC-Editor öffnen

Unbekannte sind in Lorup in eine Bank eingedrungen und haben versucht, einen Geldautomaten aufzuhebeln. Foto: Archiv/Friso Gentsch/dpa

Lorup. Unbekannte sind in eine Bank in Lorup eingebrochen und haben sich am Geldautomaten zu schaffen gemacht. Ob der Automat gesprengt werden sollte, wird derzeit von der Polizei untersucht.