Werlte. Mit Zimmerpflanzen will die Grundschule Werlte für mehr Sauerstoff im Klassenzimmer sorgen. Eine Forscher-AG will entsprechende Werte messen.

Eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für die Konzentrationsfähigkeit der Schüler ist saubere, sauerstoffreiche Luft, teilt die Grundschule mit. Um den Sauerstoffgehalt der Luft konstant hoch zu halten, kommen in Werlte neben der regelmäßigen Stoßlüftung auch Zimmerpflanzen zum Einsatz. Durch den Vorgang der Photosynthese wird der Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft in Sauerstoff umgewandelt. Besonders im Winter, wenn nicht ständig gelüftet werden kann, hat die Filterfunktion der Pflanzen den großen Vorteil, dass Schadstoffe wie Formaldehyd, Benzol und Trichloräthylen aus der Luft in unschädliche Stoffe umgewandelt werden, heißt es weiter.

Zusätzlich erhöhen sie zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit, was durch die permanente Verdunstung geschieht. Etwa 97 Prozent des Gießwassers werden wieder an die Raumluft abgegeben. So kann der Körper sich entspannen und die Konzentrationsfähigkeit wird gesteigert. Die fünfzügige Grundschule Werlte mit einem offenen Ganztagsbereich wird zu diesem Zweck von einer örtlichen Gärtnerei mit neuen Pflanzen versorgt. In der Mitteilung bedankt sich Schulleiterin Mechthild Wigbers im Namen der Schulgemeinschaft. Auch die Forscher-AG der Grundschule zeigt sich erfreut und hofft auf eine positive Wirkung in den Klassenräumen. Diese Veränderung möchten die Kinder in der AG mit einem entsprechenden Messgerät prüfen.