Werlte. Andreas Rübertus bleibt Vorsitzender Vogelfreunde Hümmling. Die Mitglieder sprachen ihrem Vereinschef bei der Generalversammlung in Werlte das Vertrauen für eine weitere Amtszeit aus.

Zur Führungsriege gehören außerdem Hans Schürmann (Schriftführer, Ringwart und Spartenleiter Sittiche), Bernd Thien (Kassenwart), Karl-Heinz Hackstedt (Ausstellungsleiter), Karl-Heinz Dopp (Spartenleiter FPMC) und Josef Bloms (Spartenleiter Exoten).

In seinen Jahresbericht erinnerte Rübertus an viele Veranstaltungen, an denen der Verein teilgenommen habe. Besonders hervor hob der Vorsitzende die nach Darstellung der Vogelfreunde gut besuchte 39. Vereinsschau in der Schützenhalle in Werlte. „Die guten Ergebnisse und Platzierungen unserer Vereinsschau setzten sich auch bei überregionalen Schauen auf Landes- und Bundesebene fort“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Besonders erfreulich sei, dass im vergangenen Jahr einige neue Mitglieder den Weg in den Verein gefunden hätten. Darunter seien auch zwei jugendliche Jungnachwuchszüchter.

Rübertus dankte der Stadt Werlte für die Überlassung des neuen Vereinsdomizils und der Schützenbruderschaft für die Bereitstellung der Ausstellungshalle. Die 40. Schau des Vereins findet im Herbst statt.