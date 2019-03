Rastdorf. Seit 15 Jahren leitet Renate Biener den Kirchenchor St. Marien Rastdorf. Hierfür bedankten sich die Sänger jetzt auf der Generalversammlung des Vereines bei ihrer Dirigentin.

Mit dem Ständchen eines selbst gedichteten Liedes ließ der Chor noch einmal die Situation vor 15 Jahren aufleben, als er ohne Leitung dastand und Renate Biener sich schließlich bereit erklärt hatte, neben ihren zahlreichen weiteren musikalischen Aufgaben auch das Amt der Dirigentin des Kirchenchores in Rastdorf zu übernehmen. Neben dem gesungenen Dankeschön überreichte die Vorsitzende Catharina Berens auch ein Präsent.

Den Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr hielt Schriftführer Bernd Wingbermühlen. Demnach hatte der Chor 2018 insgesamt 27 Probentermine absolviert. Aufgetreten sind die Sänger beim 40-jährigen Organistenjubliläum ihrer Organistin in Ahmsen, bei der Pfarreigengemeinschaftsmesse in Rastdorf, vor einem Pfingstausflug im Hochamt in Werlte, beim Hochamt am 2. Weihnachtstag in Rastdorf, bei der Präsentation von Weihnachtsliedern im Raphaelstift in Werlte, bei der Gestaltung einiger Gottesdienste in Rastdorf sowie beim Überbringen von Ständchen.

Günther Meyer fehlte bei keinem Termin des Chores und wurde hierfür geehrt, ebenso wie Catharina Berens, die nur einmal gefehlt hatte. Ihren besonderen Dank sprach Berens den Chormitgliedern aus, die sich stets freiwillig für die Übernahme der verschiedenen Ämter, wie Fahne tragen oder den Transport der Orgel melden und damit für reibungslose Abläufe im Chorleben sorgen würden.