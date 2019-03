Werlte. Der Familienbeitrag für die Mitgliedschaft in der DLRG Ortsgruppe Werlte wird erhöht. Dies haben die Mitglieder der Ortsgruppe auf ihrer Generalversammlung einstimmig verabschiedet.

Ab dem kommenden Jahr wird der Familienbeitrag für die Mitglieder der DLRG Werlte auf 80 Euro erhöht. Im Gegenzug wird die Abgabe von Abzeichen an die Mitglieder in Zukunft kostenlos erfolgen. Die Anwesenden waren sich einig, dass es bei einem Einzelbeitrag in Höhe von 40 Euro schlüssig sei, den Beitrag für Familien auf zumindest den doppelten Beitrag zu erhöhen. Mit dem Wegfall der Zahlung für die Abzeichen falle für die Beteiligten ein erhöhter Arbeitsaufwand weg.

Stadt stellt Schwimmhalle kostenlos zur Verfügung

Die Tatsache, dass die Stadt Werlte dem Verein die Schwimmhalle, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen, kostenlos zur Verfügung stelle, trage unter anderem zu dem aktuell noch zufriedenstellenden Kassenbestand bei. Bezirksvorsitzender Robert Otten wies jedoch auf in Zukunft steigende Kosten durch verschiedene bereits verabschiedete Beitragserhöhungen hin.

Otten führte auch durch die turnusmäßig anstehenden Wahlen der Werlter Ortsgruppe. Dabei wurden Vorsitzende Kerstin Grote, zweite Vorsitzende Irmgard Tönnies und Schatzmeisterin Miriam Schmits in ihren Ämtern bestätigt. Die Position „Technische Leitung Ausbildung“ übernimmt Karina Thomas, die Holger Pape ablöst, der sich nicht erneut zur Verfügung stellte. Neu besetzt wurde der Posten „Stellvertretende Technische Leitung Ausbildung“ mit Bernd Lindemann. Als Beisitzer wurden Marion Wessels, Holger Pape und Günter Meiners gewählt.

67 Kinder auf Warteliste

Mit der höchsten Auszeichnung der DLRG zeichnete Bezirksvorsitzender Otten im weiteren Verlauf der Versammlung Irmgard Tönnies aus. Sie erhielt als Gründungsmitglied und langjährige Vorsitzende des Vereins das Verdienstabzeichen Gold mit Brillant. Holger Pape wurde mit dem DLRG Verdienstabzeichen in Bronze geehrt.

In Werlte befinden sich Vorsitzende Grote zufolge derzeit 80 Kinder bei der DLRG Ortsgruppe in der Ausbildung. Auf der langen Warteliste befänden sich momentan 67 Jungen und Mädchen. Die Kinder werden in acht Gruppen unterrichtet. Die Schwimmhalle steht der Werlter Ortsgruppe hierfür montags von 17 bis 19 Uhr zur Verfügung.