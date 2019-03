Werlte. Weniger Diebstähle, deutlich mehr Betrugsdelikte und kein generelles Drogenproblem an Schulen: Über die aktuellen Fallzahlen in der Samtgemeinde (SG) Werlte haben Robert Raaz, Leiter des Polizeikommissariates (PK) Papenburg, und Robert Milnikel, Leiter der Polizeistation Hümmling, den SG-Rat auf der jüngsten Sitzung informiert.

„Um eines vorwegzunehmen: Die Samtgemeinde Werlte ist keine Insel der Glückseligkeit, aber in Sachen Kriminalität auch nicht schlimmer als die Nachbarkommunen“, machte Milnikel deutlich.

Wie im gesamten Bereich des Polizeikommissariates Papenburg, zu der auch die Polizeistation Hümmling zählt, sind in der SG Werlte weniger Diebstähle zu verzeichnen. Waren es im Jahr 2015 noch 336, sank dieser Wert auf 238 im Jahr 2017. „Auf die vergangenen zehn Jahre bezogen, gibt es 40 Prozent weniger Diebstähle“, stellte Raaz fest. „Mit diesem Wert können wir uns sehen lassen, ruhen uns aber nicht darauf aus.“

„Besonders der Internetbetrug wird ein immer größer werdendes Problem“ Robert Raaz, Leiter des Polizeikommissariates Papenburg

Eine deutliche Zunahme verzeichnet die Polizei indes im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte. „Besonders der Internetbetrug wird ein immer größer werdendes Problem“, berichtete Raaz. So gibt es nach seinen Worten auch in der Samtgemeinde Werlte Betrüger, die im Internet Ware zum Verkauf anbieten, das Geld des Kunden entgegennehmen, die Ware aber nicht verschicken.



Milnikel appellierte in diesem Zusammenhang an die Internetnutzer, Auffälligkeiten ernst zu nehmen. „Wenn eine Unsicherheit besteht oder der Mailaccount gehackt wird, können wir nur raten, sich umgehend an die Polizei zu wenden.“

Drogen an Schulen?

Lorups Bürgermeister Wilhelm Helmer wollte indes von den Beamten wissen, ob an an den Schulen in der Samtgemeinde ein Drogenproblem gebe. „Das können wir verneinen. Es gibt natürlich vereinzelt Fälle an Schulen, aber keine offene Drogenszene oder jugendliche Gangs auf dem Hümmling“, erklärte Milnikel. Bei diesem Thema sei die Polizei in einem stetigen Austausch mit den Schulleitern.

Anzeige Anzeige

„Für einige hört sich Cannabis vielleicht erst niedlich an. Wenn Erziehungsberechtigte aber einen Verdacht haben, sollten sie diesen der Polizei melden“ Ebenfalls Robert Raaz

Raaz ergänzte, dass die Polizei das Thema Drogen präventiv angehe und an Schulen präsent sei. Er nahm aber auch die Eltern in die Pflicht. „Für einige hört sich Cannabis vielleicht erst niedlich an. Wenn Erziehungsberechtigte aber einen Verdacht haben, sollten sie diesen der Polizei melden.“ Heribert Kleene, Bürgermeister der Gemeinde Vrees, lobte die Beamten für den präventiven Ansatz beim Umgang mit Drogen.

AfD-Ratsherr Rainer Pund wollte während der Sitzung indes in Erfahrung bringen, ob es Rohheitsdelikte an den Schulen der SG Werlte gebe, wie es mit Vandalismus aussehe und ob die Sexualstraftäter einen Migrationshintergrund haben. In 2017 gab es in der Samtgemeinde sieben Sexualstraftaten, in den beiden Jahren davor jeweils fünf.





„Sündenbock-Debatte“ beenden

Milnikel erklärte, dass Flüchtlinge oder Migranten prozentual nicht häufiger unter den Tätern seien als deutsche Mitbürger. Werner Henseleit (Grüne) regte daraufhin an, die „Sündenbock-Debatte“ zu beenden. „Die Zahlen sind positiv. Dass das Sicherheitsempfinden bei vielen anscheinend dennoch nachlässt, liegt an Kräften, die das beeinflussen.“

Auch das Thema Sperrstunde wurde nach der schweren Körperverletzung auf einer Landjugendfete in Vrees im Januar angesprochen. Seit dem Jahr 2010 gibt es in Werlte wieder eine Sperrstunde. Um drei Uhr nachts müssen Gaststätten und Zeltfeten beendet sein. Ausnahmen gibt es für Schützenfeste und Kirmes. SPD-Ratsherr Heinz Schwarte wollte wissen, ob der Vorfall in Vrees Konsequenzen für die Samtgemeinde nach sich ziehe. Auch die Frage, ob die Sperrstunde beibehalten werden soll, wurde in Richtung der Beamten gestellt.

Nach Vorfall in Vrees: Diskussion um Sperrstunde

„Behalten sie die Sperrzeit bei und versuchen sie, diese einzuhalten“, antwortete Raaz. Er machte aber auch deutlich, dass die Sperrstunde Vorfälle wie in Vrees nicht verhindern könne. „Sie werden nur zeitlich nach vorne verlagert.“ Raaz regte an, Alkoholkonsum und Ausschank zu hinterfragen. „Das ist aber kein polizeiliches Problem.“

Zum Abschluss richteten Raaz und Milnikel einen Appell an die Bürger der Samtgemeinde. „Wir sind alle ein bisschen Polizei. Suchen Sie den Kontakt und melden der Polizei Verdächtiges.“