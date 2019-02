Polizei stellt Marihuana in Werlte und Vrees sicher CC-Editor öffnen

Diese Marihuanapflanzen stellte die Polizei in einer Wohnung in Vrees sicher. Foto: Polizei

Werlte/Vrees. Gleich in zwei Fällen hat die Polizei in der Samtgemeinde Werlte in der vergangenen Woche Marihuana sichergestellt.