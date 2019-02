Auf Gebisse mit Restgold sowie ein Sparschwein hatten es Einbrecher abgesehen, die in Werlte in der Nacht zu Dienstag in eine Zahnarztpraxis an der Hauptstraße eindrangen. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Werlte. Auf Gebisse mit Restgold sowie ein Sparschwein hatten es Einbrecher abgesehen, die in Werlte in der Nacht zu Dienstag in eine Zahnarztpraxis an der Hauptstraße eindrangen.