Werlte. Auf Baumaschinen hatten es Diebe abgesehen, die in Werlte mehrere Transporter aufgebrochen haben.

Die verschlossenen Transporter standen in der Nacht zu Donnerstag in der Kurt-Schumacher-Straße und im Wacholderweg, teilte die Polizei am Freitag mit. In einem Fall gingen die Täter leer aus. Dieser Transporter stand vor einem Wohnhaus in der Straße Osterend.

Die Höhe des Gesamtschadens wird von den Beamten auf mehrere Tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werlte unter der Rufnummer 05951/993920 zu melden.